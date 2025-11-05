Villar de la Plasencia cierra la captación de agua por el arrastre de cenizas tras las fuertes lluvias

El Ayuntamiento de Villar de Plasencia ha comunicado, a través de redes sociales, que debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, se ha procedido al cierre de la captación de agua para evitar que las cenizas producidas por el incendio sufrido este verano puedan obstruir las tuberías, dañar el circuito o afectar a la calidad del agua que llega a los domicilios.

Debido a las intensas precipitaciones, "y como era de esperar tras el incendio sufrido este verano en nuestro municipio, se ha producido arrastre de cenizas hacia la presa, que es nuestra principal fuente de captación de agua para la ETAP" (Estación de Tratamiento de Agua Potable), señalan desde el consistorio.

Suministro

Asimismo, el ayuntamiento local indica que, mientras tanto, se está utilizando el agua en reserva de dicha ETAP y que ya se han puesto en contacto con el Consorcio Más Medio de la Diputación Provincial de Cáceres para garantizar el suministro de cisternas de agua potable, en caso de que sea necesario.

Por último, el consistorio transmite tranquilidad a los vecinos: "la situación está bajo control y se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de la población".