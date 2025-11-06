El alcalde de Talayuela recoge en Madrid el Accésit del Premio a las Buenas Prácticas por ‘Salud sobre Ruedas’

Reconocimiento nacional para el trabajo de un consistorio cacereño. El alcalde de Talayuela, Roberto Baños, ha participado en Madrid en el II Congreso Nacional sobre Empleo Público CONEP25, donde recibió en nombre del ayuntamiento, el Accésit al ‘Premio a las Buenas Prácticas en las AAPP Mejores Servicios a la Ciudadanía’ por el Proyecto ‘Salud sobre Ruedas Talayuela’ de la Fundación para la Competitividad, FUCOMP.

Roberto Baños, alcalde de Talayuela, al recoger el galardón, dijo: “este reconocimiento nos llena de orgullo, porque pone en valor un proyecto muy especial para nosotros como ‘Salud sobre Ruedas Talayuela’".

Roberto Baños, alcalde talayuelano, agradece la concesión del galardón. / EL PERIÓDICO

El proyecto –según explicó Roberto Baños- nació de una necesidad real: acercar los servicios sanitarios y de bienestar a los vecinos, especialmente a las personas mayores o las que tienen dificultades de movilidad. “Con este proyecto quisimos demostrar que la cercanía y la igualdad de oportunidades son posibles cuando se trabaja con compromiso, innovación y sensibilidad social”.

El alcalde de Talayuela agradeció a la Fundación FUCOMP el reconocimiento del esfuerzo de los pequeños municipios, “que a menudo hacemos grandes cosas con recursos limitados, pero con una enorme ilusión”.

También expresó su gratitud al equipo del Ayuntamiento de Talayuela, y a los vecinos que confiaron en esta iniciativa desde el primer día. “Este premio también es suyo. Recibir este galardón no es solo un motivo de satisfacción, sino también un estímulo para seguir avanzando”, dijo.

El alcalde expresó su deseo de continuar construyendo una administración más cercana, moderna y humana, que escuche y responda a las necesidades reales de la ciudadanía.

“Desde Talayuela seguiremos apostando por la innovación social y la cooperación institucional, convencidos de que la mejor política es la que mejora la vida de las personas", concluyó.