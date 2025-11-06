Cáceres y Bolivia estrechan lazos a través del turismo sostenible y el liderazgo femenino

Cáceres y Bolivia siguen estrechando su relación y este jueves se ha dejado constancia de ello. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido a Rubens Barbery y Carlos Hugo Molina, presidente y director de Innovación del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), entidad boliviana encargada de la ejecución y seguimiento del proyecto Fortalecimiento de la Ruta Turística Raíces Chiquitanas, y promotor del desarrollo económico local en el municipio de Concepción en Bolivia.

Este está financiado por el organismo diputacional con el apoyo de FELCODE (Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo). El objetivo es, tal y como comentó Barbery, reactivar el sector turístico en la región de Chiquitos, que representa el 20% del PIB local, y es, a su vez, un sector clave para el empleo femenino, en el que se emplea el 80% de las mujeres de este territorio.

La iniciativa pretende fortalecer la Ruta Turística y Cultural Raíces Chiquitanas, promoviendo una oferta turística sostenible durante todo el año a través de la formación y fortalecimiento de emprendimientos turísticos liderados por mujeres, y la creación y difusión de contenidos digitales sobre la ruta y sus atractivos.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

«Trabajamos en las Misiones Jesuíticas de Chiquitos que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por lo que nos sentimos muy identificados con Cáceres, que también es patrimonio, y sabemos el valor de trabajar con productos y emprendimientos como la artesanía para promover ese patrimonio inmaterial y material que tienen las Misiones», comentaba Barbery. «Estamos aprendiendo mucho de la experiencia que tienen en Cáceres».

El proyecto forma parte de la estrategia de cooperación descentralizada impulsada por FELCODE, quien desde hace más de 15 años mantiene una alianza estable con CEPAD para promover un modelo de desarrollo sostenible y participativo basado en la identidad territorial.

Vínculo reforzado

La reunión también ha servido para comentar la actualidad política de Bolivia, país que recibe un nuevo presidente, Rodrigo Paz, el próximo 8 de noviembre. Por ello, Morales ha apuntado que el perfil municipalista de Paz y su estrecha colaboración con FELCODE y la provincia de Cáceres durante su etapa como alcalde de Tarija «pueden constituir una ventana de oportunidad para consolidar y expandir la labor de fortalecimiento del municipalismo de FELCODE en Bolivia».

Morales y Barbery. / Diputación de Cáceres

El nuevo presidente boliviano pudo conocer de primer mano, en una visita técnica organizada con el Fondo en 2017, cómo se trabaja en la provincia con productos como la miel o el aceite. Él mismo fue uno de los firmantes del Acta de Entendimiento entre el municipio de Tarija y FELCODE, que oficializó el apoyo técnico de los Bomberos del SEPEI a la Escuela de Bomberos y Protección Civil de Tarija. Por eso, «puede ser una oportunidad para nuestra provincia y región».