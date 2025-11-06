Caminomorisco endulza el fin de semana con su feria de apicultura

Caminomorisco volverá a ser la sede de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, una cita dedicada al sector de la miel, al turismo y a las tradiciones hurdanas. El programa, que se desarrollará del 7 al 9 de noviembre, incluirá actuaciones folclóricas, mesas técnicas, degustaciones gastronómicas y conciertos.

El viernes 7 de noviembre, a las 11.30 horas, se inaugurará la feria con un acto institucional, que dará paso a las actuaciones folclóricas de la Escuela Municipal El Paleo y al sonido del tamboril de la Escuela de Tamborileros de Mesegal. Por la tarde se celebrarán mesas técnicas dirigidas al sector apícola y la presentación de la candidatura de Las Hurdes a Patrimonio Municipal de la Unesco paisaje cultural.

Además, la tradición continuará con la presentación de El Carnaval Jurdano, Fiesta de Interés Turístico Regional, y la gastronomía local tendrá su espacio con una calbotada. La primera jornada cerrará con un concierto de Enverea Folk.

Concierto de Acetre

El sábado, la feria abrirá sus puertas a las 11.00 horas para continuar con las mesas técnicas de apicultura. Media hora antes, la Asociación de Mujeres de Caminomorisco ofrecerá una ensalada de limón hurdano, emblema de la gastronomía tradicional de la comarca. Por la mañana, también se desarrollarán talleres infantiles y se presentará el 'Mapa emocional', a cargo de la asociación Alma Hurdes. La cita concluirá con la música folk de Acetre.

Última jornada

El domingo, último día de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, el recinto abrirá a las 10.00 horas. La programación incluirá el concurso de mieles y catas, poniendo así el broche final a un fin de semana con sabor a miel.