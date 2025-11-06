Abierto el trámite de información pública del parque de baterías de Ceclavín

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha abierto el trámite de información pública para la construcción de un módulo de almacenamiento energético por baterías en Ceclavín, promovido por la empresa Dehesa Solar Sur con una inversión superior a los 206 millones de euros.

El proyecto, denominado BAT Oriol, prevé la instalación de un parque de baterías con una capacidad de almacenamiento total de 846,24 MWh, que se hibridará con el parque fotovoltaico Oriol. La inversión asciende a 206,8 millones de euros, según el expediente.

Los sistemas de almacenamiento permitirán guardar la energía procedente de la planta solar para su vertido posterior a la red, con lo que se pretende optimizar el aprovechamiento de las instalaciones fotovoltaicas y la estabilidad del suministro eléctrico. El anuncio detalla los bienes y derechos de particulares y entidades afectados por las obras.

El expediente podrá consultarse durante treinta días hábiles en el Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado y en la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, donde también se podrán presentar alegaciones.