Parque de baterías
Abierto el trámite de información pública del parque de baterías de Ceclavín
El proyecto, que corre a cargo de la empresa Dehesa Solar Sur, permitirá guardar la energía procedente de la planta solar para su vertido posterior a la red
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha abierto el trámite de información pública para la construcción de un módulo de almacenamiento energético por baterías en Ceclavín, promovido por la empresa Dehesa Solar Sur con una inversión superior a los 206 millones de euros.
El proyecto, denominado BAT Oriol, prevé la instalación de un parque de baterías con una capacidad de almacenamiento total de 846,24 MWh, que se hibridará con el parque fotovoltaico Oriol. La inversión asciende a 206,8 millones de euros, según el expediente.
Los sistemas de almacenamiento permitirán guardar la energía procedente de la planta solar para su vertido posterior a la red, con lo que se pretende optimizar el aprovechamiento de las instalaciones fotovoltaicas y la estabilidad del suministro eléctrico. El anuncio detalla los bienes y derechos de particulares y entidades afectados por las obras.
El expediente podrá consultarse durante treinta días hábiles en el Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado y en la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, donde también se podrán presentar alegaciones.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
- Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores