Cine y arte por la diversidad: el FanCineQueer aterriza en Trujillo

El municipio trujillano se suma una vez más, a la programación del 28 FanCineQueer del Festival Internacional de Cine LGTBI de Extremadura, consolidándose como una de las sedes oficiales del certamen. La cita tendrá lugar el martes, 11 de noviembre, a las seis, en el Espacio Joven ‘La Cueva’.

El evento, que forma parte de un amplio periplo de actividades, presentará el Ciclo de Cortos ‘Circuito Joven’, acompañado de la exposición titulada ‘Memoria viva de la diversidad’, una muestra que invita a reflexionar sobre la riqueza de identidades y experiencias dentro del colectivo LGTBI.

Dicho ciclo reúne una selección de tres cortometrajes que destacan «por su frescura, diversidad y mirada inclusiva», mostrando historias de descubrimiento personal.

En esta edición, el jurado ha escogido 27 obras entre un total de 841 trabajos recibidos de 72 países, poniendo de manifiesto el alcance internacional del festival.

El FCQ, impulsado por la Fundación Triángulo Extremadura, se ha afianzado como referente cultural y social en la región, promoviendo el respeto a la igualdad