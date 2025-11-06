Música
La Diputación de Cáceres reforzará su apoyo a festivales y eventos rurales como el Bellota Rock
El organismo provincial reafirma su amparo a los eventos de cara al desarrollo del mundo rural
Más apoyo a los festivales y eventos del mundo rural. Esa es la medida que ha anunciado Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en la reunión que ha mantenido esta semana con miembros de la Asociación Bellota Rock. Esta nació en un municipio de apenas 300 habitantes como es Valdencín. «Se ha puesto en marcha un festival de música y de actividades paralelas que, desde su nacimiento, en 2013, ha demostrado que es un impulso al desarrollo del mundo rural», comentó.
Este apoyo lo celebró y agradeció mucho la comitiva representativa del Bellota Rock, que incidió en que el apoyo institucional permitirá seguir consolidándose y creciendo con nuevos proyectos en nuevos municipios y escenarios, además de poder ir ampliando sus carteles con la presencia de más bandas extremeñas emergentes.
La última edición del festival de rock y punk de la región, que va camino de la décima, tuvo lugar en julio en su lugar de nacimiento, Valdecín, y recibió a bandas consolidadas como Gérmenes, Dakidarría, Arpaviejas o Biznaga, y algunas emergentes como Bihotza.
El Bellota Rock Fest no solo ofrece música: también es un espacio para la convivencia, la cultura y el disfrute colectivo. Además, mantiene una firme apuesta por la sostenibilidad, a través de acciones como el uso de vasos reutilizables y otras prácticas responsables con el entorno.
