Montehermoso inaugura su nueva Agencia de Empleo local

La oficina oferta diversos servicios con el propósito de dar un impulso al crecimiento económico y la empleabilidad regional

Imagen de la inauguración. / Ayuntamiento de Montehermoso

Pablo Parra

Cáceres

A partir de este jueves la localidad de Montehermoso cuenta con una nueva Agencia de Empleo, Desarrollo Local y Dinamización Comercial, un espacio estratégico que nace con el propósito de impulsar el crecimiento económico, la empleabilidad y la modernización del tejido empresarial en la región.

A la inauguración acudió la alcaldesa de la localidad, Rosa Garrido, así como otros miembros de la corporación local, vecinos, autónomos, comerciantes, empresarios, personas desempleadas en búsqueda activa de empleo, representantes empresariales y otros agentes sociales. Además, el acto terminó con una degustación de café y de la típica ‘rueda montehermoseña’.

Esta nueva oficina municipal representa una apuesta por la revitalización de las zonas rurales, la lucha contra la despoblación y la mejora de las oportunidades laborales y empresariales. Está formada por dos profesionales: Nani Arriaza, técnica en empleo y desarrollo local, y María Montes, gerente de dinamización comercial. Ambas se coordinarán para ofrecer servicios como diseño y ejecución de proyectos de dinamización económica, asesoramiento integral a empresas y personas autónomas o formación gratuita y diseño de itinerarios formativos adaptados, entre otros.

La creación de esta agencia responde a las directrices de las políticas europeas, autonómicas y locales que buscan construir un entorno de progreso sostenible, inclusivo y resiliente en una provincia marcada por el bajo consumo, el desempleo estructural o la falta de relevo generacional.

