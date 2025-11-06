El Pleno de Trujillo aprueba las bases de las subvenciones culturales y deportivas

El Pleno del Ayuntamiento aprobó este miércoles, por unanimidad, las bases reguladoras de las subvenciones culturales y deportivas, así como las destinadas a la elaboración de carrozas para la Cabalgata de Reyes, todas, en régimen de concurrencia competitiva.

Tras varias reuniones y negociaciones entre el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición y un mes después de debatir el asunto por primera vez, se ha llegado a un consenso que permitirá por fin, iniciar las respectivas convocatorias.

Cabe recordar que el importe para las ayudas culturales es de 20.000 euros y para las deportivas, de 30.000. Asimismo, el presupuesto total previsto para la elaboración de las carrozas asciende a 3.500 euros.