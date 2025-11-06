El Pleno de Trujillo aprueba las bases de las subvenciones culturales y deportivas
También se dio luz verde a la ayuda para elaborar las carrozas de la cabalgata de Reyes
El Pleno del Ayuntamiento aprobó este miércoles, por unanimidad, las bases reguladoras de las subvenciones culturales y deportivas, así como las destinadas a la elaboración de carrozas para la Cabalgata de Reyes, todas, en régimen de concurrencia competitiva.
Tras varias reuniones y negociaciones entre el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición y un mes después de debatir el asunto por primera vez, se ha llegado a un consenso que permitirá por fin, iniciar las respectivas convocatorias.
Cabe recordar que el importe para las ayudas culturales es de 20.000 euros y para las deportivas, de 30.000. Asimismo, el presupuesto total previsto para la elaboración de las carrozas asciende a 3.500 euros.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
- Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores