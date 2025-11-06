Villar de Plasencia abre la captación de agua tras comprobar su buen estado

Sigue volviendo la normalidad poco a poco a los municipios afectados por el temporal que azotó la región este miércoles. Entre esos puntos está Villar de Plasencia, que, ante la amenaza de ver intoxicada el agua que abastece a la localidad o atascadas las tuberías, decidió cerrar la captación. 24 horas después, la medida se ha levantado y todo parece llegar a la normalidad.

El ayuntamiento ha comunicado que «tras realizarse todas las revisiones y analíticas oportunas en las captaciones de la presa, y no habiéndose detectado corrimientos de ceniza hacia la misma, se nos ha autorizado la apertura de la captación». Esto debido a que los resultados de los análisis han dictaminado que «el agua se encuentra en perfecto estado para el consumo humano».

Aun así, desde el consistorio aseguran que se seguirán realizando controles y analíticas periódicas «para garantizar que la calidad del agua se mantenga dentro de los parámetros adecuados».

Camiones cisterna

Los habitantes no se quedaron sin agua, pues el consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres se movilizó y garantizó el consumo mediante camiones cisterna de agua potable por si hubiera sido necesario. Así se garantizó la seguridad de los vecinos y se les transmitió seguridad. Finalizada la crisis, el agua vuelve y las cisternas dejan de ser una opción.