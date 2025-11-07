Adjudicada la reforma del convento de Garrovillas de Alconétar, en la lista roja del patrimonio desde 2007

El Convento de San Antonio de Padua, ubicada en Garrovillas de Alcónetar, sufrirá pronto un lavado de imagen. El edificio se encuentra en la lista roja de patrimonio que realiza Hispania Nostra desde 2007, un listado que determina el inventario de monumentos españoles «que corren el riesgo de desaparecer». La obra ha sido adjudicada a la empresa emeritense Al Senera Obras y Servicios SL, con un importe de 467.000 euros (IVA incluido).

Esta primera reforma estará centrada en la iglesia y en la capilla, y se dotará a ambas de cubiertas que protejan sus muros, bóvedas y el interior del templo considerado Bien de Interés Cultural. El presupuesto base fue de 468.000 euros con impuestos incluidos, por lo que la diferencia entre lo estimado inicialmente y el importe final es mínimo.

Detalles

La obra está cofinanciada por la Junta de Extremadura (15%) y los fondos europeos (85%) y cuenta con un plazo de seis meses. Las cubiertas se realizarán con una estructura de madera laminada y teja árabe. Además, el plan de obra indica que se consolidarán y restaurarán los paños de las bóvedas afectados por el derrumbe parcial de la plementería de ladrillo que las configura. También, se realizará una limpieza en alguna de sus fachadas.

Por otro lado, el proyecto de ejecución propone dotar a los huecos existentes en las fachadas de la iglesia y de la capilla de las Injurias, de una carpintería ligera que impida el paso de animales al interior del edificio. Además, la citada actuación se complementará con el cerramiento de determinadas oquedades.

Por último, la memoria de ejecución contempla la demolición interior de dos tabiques que dividen el espacio de la iglesia en tres zonas para recuperar la unidad del espacio.

En junio el concurso quedó desierto, y fue en octubre cuando se volvió a lanzar. Solo se presentó una candidata, que ha sido la finalmente elegida. El proyecto, promovido por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, tiene como objetivo principal la conservación y rehabilitación de este inmueble histórico, uno de los enclaves patrimoniales más destacados del municipio cacereño.

La pretensión es «restaurar y consolidar los espacios en mejor estado de conservación para un futuro uso cultural y turístico, protegiendo y acondicionando el resto de zonas para facilitar una visita pública, cómoda y segura», según manifestaron en su momento desde la consejería.

Historia

El Convento de San Antonio de Padua fue fundado a finales del siglo XV por María Teresa de Guzmán, condesa de Alba de Liste, como exvoto tras la liberación de su esposo en el contexto de la guerra civil castellana. A lo largo de los siglos fue ampliado por destacados virreyes extremeños y llegó a contar con iglesia, claustro, capillas, residencia, aulas de gramática y enfermería.

Tras la desamortización de Mendizábal en 1836, el edificio fue expoliado, utilizado para fines agroganaderos y «progresivamente arruinado».