El consorcio MásMedio continúa apoyando a municipios afectados por los incendios con cisternas de agua

El Consorcio MásMedio, que depende de la Diputación de Cáceres, sigue apoyando a los municipios afectados por los incendios del verano en la gestión del agua y la mitigación del arrastre de cenizas. En este caso, sigue brindando su apoyo a los municipios de Jerte y Casas del Monte, quienes estos días han estado pendientes de las lluvias torrenciales y sus consecuencias, es decir, el arrastre de cenizas que contamina el agua.

En Jerte, según anuncia el consorcio, mantiene a la disposición de los vecinos una cisterna de 10.000 litros de capacidad para el consumo humano. «La situación ha mejorado de manera considerable pero se mantiene la cisterna en previsión de las afectaciones que puedan producir las lluvias este fin de semana», comenta, añadiendo que «ahora mismo la calidad del agua es buena, hay reservas en los depósitos y se está incorporando al circuito agua proveniente de la Garganta de los Papúos».

La situación ahora mismo, remarcan, «es buena, no hay restricciones de uso de agua, y hay alguna captación en gargantas cerrada pero sin afección al suministro normal y de calidad del agua, con la salvedad de Casas del Monte».

Entre el sábado y el domingo se espera que llegue el equipo de filtración por ósmosis que contribuirá a una mejor filtración del agua. Este servicio está financiado por la Diputación de Cáceres con 158.000 euros, aproximadamente y estará operativo, en principio, durante un período de 3 meses.

Casas del Monte

Por su parte, MásMedio ha gestionado el envío de una cisterna de agua de 10.000 litros de capacidad a Casas del Monte. «El problema actualmente viene derivado del uso de una captación alternativa a la general, que se está viendo afectada por el arrastre de cenizas y se cierra por precaución», comentan. A través de esta captación alternativa ejecutada como obra de emergencia (realizadas por la Junta de Extremadura) no se está consiguiendo caudal suficiente por una alta demanda y con los depósitos de agua del municipio no se cubre esa demanda, de ahí el apoyo complementario con la cisterna.

El consorcio asegura mantenerse «vigilante con las próximas lluvias» para dar soporte a los pueblos en materia de gestión del agua y hacer frente a los posibles efectos del arrastre de cenizas.