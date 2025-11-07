Las Hurdes aspira a ser Patrimonio Mundial de la Unesco por su cultura y paisajes

La Feria de Apicultura de Turismo de Caminomorisco da comienzo este viernes y durará hasta el domingo. La localidad volverá a ser la capital de la miel gracias a las actividades que acoge su recinto ferial: desde showcookings y degustaciones de productos apícolas y hurdanos, pasando por charlas técnicas y divulgativas, actuaciones folclóricas, talleres infantiles, concursos y actividades para todos los públicos. Aun así, la presentación más destacada de esta XI edición será la candidatura de Las Hurdes a Patrimonio Mundial UNESCO. Paisaje Cultural en la que están trabajando la Diputación, alcaldes y agentes sociales del territorio.

La Diputación viene trabajando con el objetivo, como ya anunció su vicepresidenta, Esther Gutiérrez, de «promover la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural y paisajístico de Las Hurdes y preservar los aspectos clave de la esencia y autenticidad de las Hurdes que corren el riesgo de perderse». Esta ya anunció en reuniones anteriores con los alcaldes de la zona que «la conciencia de esa fragilidad es la que nos ha llevado a realizar una decidida apuesta por la defensa de un patrimonio que es único y que conforma una de las identidades culturales más ricas de toda Europa».

Apoyo diputacional

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, intervino en la inauguración del evento junto con la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, y la alcaldesa de Caminomorisco, Noelia Martín Cervigón. Morales reiteró la «implicación» y el «compromiso» de la Diputación de Cáceres con la Feria de la Apicultura, «algo tan innovador y tradicional que genera tanto empleo y asienta la población al territorio como es la apicultura y el turismo».

«Esta Feria se ha convertido en un referente nacional e internacional y la Diputación está apostando para que el sector apícola pueda acudir al evento internacional Apimonda que se celebra cada dos años», comentó. «Es un compromiso real de la Diputación que está trabajando para dar sentido, vida y actividad a nuestros pueblos de la provincia de Cáceres y, en este sector, somos referentes a nivel regional, nacional e internacional». Morales extendió su apoyo a todo el sector productivo, porque «ayudar a la gente que vive en el campo es ayudar a la provincia y mantener la actividad viva en los pueblos».

Morales interviene en la feria. / Diputación de Cáceres

Por su parte, Noelia Martín dio la bienvenida a todos los asistentes y dio las gracias a todas las personas que trabajaron en la extinción de incendios de este verano, agentes y cuerpos de seguridad y de bomberos. También tuvo un cariñoso recuerdo para quien «desde el minuto cero apostó por la Feria», el que fue presidente de la Junta durante muchos años, Guillermo Fernández Vara.

Stand propio

Una vez finalizadas las palabras, las autoridades visitaron diferentes stands presentes en una feria que cada vez crece más. Además, la propia Diputación de Cáceres cuenta con un stand propio. A través del Área de Desarrollo Sostenible y Turismo, el organismo busca reforzar la visibilidad de la oferta turística de la provincia, apoyando, de forma especial, la difusión de los recursos turísticos de la comarca de Las Hurdes y su entorno.

También será un espacio que ofrece también la posibilidad de establecer contactos con agentes del sector apícola, turístico y agroalimentario que contribuyan a la dinamización del territorio.

Imagen del acto. / Diputación de Cáceres

Mesas técnicas y música

En la jornada del viernes los 'Acuerdos de Merco Sur, Ucrania, Aranceles, Comercio Internacional' centraron el debate en la Mesa técnica apicultura. Un espacio en el que intervinieron Sandra Santos, del Ministerio de Agricultura, que se centró en 'Problemáticas del comercio en general'; Víctor Collado, de Cooperativas Agroalimentarias Nacional con 'La PAC 2028 -2033' y Juan Eloy Rodríguez Ucedo, director general de la PAC.

El sábado, las Mesa Técnicas versarán sobre 'Cría de abejas reinas y producción jalea real' a las 11.00 horas a cargo de Gillés Fert, apicultor profesional, y a partir de las 17.00 horas, bajo el título genérico de 'Mujer y Apicultura', intervendrán María Paz Perdigón, de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, que hablará sobre 'Derivados bacterianos y resultados', y David Risco Pérez, veterinario de la Universidad de Extremadura.

También habrá música gracias a las actuaciones de Enverea Folk el viernes a las 22.00, Tras la Era a las 12.00 y Acetre a las 22.00 del sábado, y Fontanika Folk a las 12.00 del domingo.