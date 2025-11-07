Trujillo se convierte en capital regional de la ornitología con cerca de 2.600 aves en exposición

El mundo de la ornitología se prepara para disfrutar de uno días tan intensos como enriquecedores, con la celebración del Campeonato Regional de Extremadura, que a partir de este viernes, reunirá a más 235 criadores y cerca de 2.600 aves en el Mercado Regional de Ganados de la ciudad.

Canarios de canto, ejemplares de vivos colores, aves exóticas y psitácidas, como periquitos y loros, llenarán el recinto ferial de trinos y vistosos plumajes hasta el próximo 16 de noviembre, en una cita que combinará competición, divulgación y sobre todo, la pasión de los asistentes por las aves.

LEl evento está organizado por el Club Ornitológico Ciudad de Trujillo, con la colaboración de la Federación Extremeña de Aves (EXFA) y la Federación Ornitológica Extremeña (FOEX). Por primera vez, ambas federaciones aúnan esfuerzos para celebrar un campeonato conjunto, para consolidar un encuentro de referencia.

Así, una veintena de jueces serán los encargados de evaluar los ejemplares presentados en las diferentes categorías de canto, color, postura, exóticos y psitácidas.

El presidente del club organizador, José Luis Bravo, también vicepresidente de la Federación Extremeña de Aves, subraya la importancia de esta edición. «Hemos trabajado mucho para lograr esta unión y ofrecer un campeonato que refleje el alto nivel de la ornitología extremeña», subraya.

Claves de la cita

El programa comenzará con los concursos de canto, que tendrán lugar el fin de semana, mientras que el resto de categorías se enjuiciarán el domingo. La inauguración oficial está prevista el miércoles, a las 17.30 y la exposición abrirá sus puertas al público los días 13 y 14 de 17.00 a 21.00 horas y el sábado, 15, de 11.00 a 20.00 horas. La entrega de trofeos se celebrará el domingo, día 16, a las 12.30, en el salón de actos del recinto.

Además, tres centros educativos participarán en diferentes visitas, para que los escolares conozcan de cerca el trabajo de los criadores y la importancia de conservar las especies. Cabe destacar que en el club trujillano, hay asociados desde los trece años.

La entidad, creada en 2016, se ha consolidado como uno de los colectivos más activos en la comunidad, impulsando la afición para todas las edades, el respeto y el conocimiento en torno a las aves.