El Pleno rechaza la modificación de caminos vinculada a una planta solar

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Trujillo, celebrado el pasado miércoles, abordó entre sus principales asuntos la modificación de la calificación jurídica de varios caminos públicos, un trámite previo a una posible permuta con la empresa promotora de una planta fotovoltaica. La propuesta fue rechazada por mayoría.

El equipo de gobierno defendió que el acuerdo no implicaba la desaparición de caminos, sino una «alteración jurídica necesaria» para reordenar su trazado en el perímetro de la instalación proyectada. Así, en su exposición, el concejal de Obras, Eduardo Diz señaló que el informe técnico municipal confirmaba que la operación era «viable y adecuada», ya que los actuales caminos transcurren por el interior de la parcela afectada.

Desde Unidas por Trujillo, su portavoz, Ana Iglesias, se opuso con dureza al considerar que la medida está ligada a la construcción de una «macroplanta solar» de más de 400 hectáreas que, a su juicio, «no dejará ningún beneficio real en la ciudad». En este sentido, también criticó que «la promotora paga sus impuestos en el País Vasco, mientras Trujillo solo recibe migajas» y subrayó que el proyecto «no garantiza ni empleo estable ni compensaciones para los vecinos», pese al pago de licencias.

Falta de consenso

Por su parte, el grupo socialista expresó su desacuerdo con la forma en que se había tramitado el expediente. Su portavoz, Manuela Ortega, señaló que «no consta documentación esencial, como la declaración de utilidad pública del proyecto o un informe económico que justifique la necesidad de la desafectación», remarcó.

Del mismo modo, Ortega reprochó al equipo de gobierno que no haya buscado consenso previo con los grupos municipales, antes de llevar el asunto a pleno. «No es la primera vez que traen un punto sin haber hecho los deberes y luego culpan a la oposición de que no salga adelante», recordó.

En su turno, la alcaldesa, Inés Rubio, lamentó la falta de apoyo y reiteró que la planta fotovoltaica no era objeto de ese punto. «Hoy no se votaba la planta, sino una cuestión administrativa necesaria para continuar el procedimiento», subrayó y recalcó que el equipo de gobierno apuesta el desarrollo ordenado de las energías renovables, de modo que Trujillo pueda beneficiarse de estas inversiones.