Sentido Madrid
Cortan un tramo de la A-5 para retirar un camión volcado en un accidente el sábado
La franja horaria prevista para la afección es desde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente
Con motivo del siniestro vial ocurrido el pasado día 8 de noviembre en la autovía A-5, se ha procedido al corte total de la vía en sentido Madrid para poder realizar con seguridad las labores de retirada del vehículo siniestrado. El corte se ha efectuado a las 9.00 horas del día de hoy y afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 281 y 277, según ha informado la Guardia Civil.
Se ha habilitado un desvío provisional por la carretera N-5 (Villamesías)
La franja horaria prevista para la afección es desde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente.
Patrullas de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres se encuentran en la zona para garantizar la seguridad vial.
Cabe recordar que el siniestro no registró heridos y el conductor del camión resultó ileso.
