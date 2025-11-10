Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sentido Madrid

Cortan un tramo de la A-5 para retirar un camión volcado en un accidente el sábado

La franja horaria prevista para la afección es desde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente

El camión volcó sobre el carril izquierdo.

El camión volcó sobre el carril izquierdo. / Guardia Civil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Con motivo del siniestro vial ocurrido el pasado día 8 de noviembre en la autovía A-5, se ha procedido al corte total de la vía en sentido Madrid para poder realizar con seguridad las labores de retirada del vehículo siniestrado. El corte se ha efectuado a las 9.00 horas del día de hoy y afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 281 y 277, según ha informado la Guardia Civil.

Se ha habilitado un desvío provisional por la carretera N-5 (Villamesías)

La franja horaria prevista para la afección es desde las 9.00 hasta las 15.00 horas aproximadamente.

Patrullas de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres se encuentran en la zona para garantizar la seguridad vial.

Cabe recordar que el siniestro no registró heridos y el conductor del camión resultó ileso.

TEMAS

  1. Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
  2. El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
  3. Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
  4. Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
  5. El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
  6. Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
  7. Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores
  8. El nuevo sendero imprescindible para visitar en Cáceres: une a la provincia con Ávila

Cortan un tramo de la A-5 para retirar un camión volcado en un accidente el sábado

Cortan un tramo de la A-5 para retirar un camión volcado en un accidente el sábado

Los jóvenes de Valencia de Alcántara se inspiran en los de Pozoseco para reivindicar la reapertura del centro joven

Los jóvenes de Valencia de Alcántara se inspiran en los de Pozoseco para reivindicar la reapertura del centro joven

'Pop-up' de antigüedades en Casar de Cáceres: Lucía y Juan hacen de su afición su profesión

'Pop-up' de antigüedades en Casar de Cáceres: Lucía y Juan hacen de su afición su profesión

¿Caimanes en Cáceres? Estas son las leyendas que abundan en la provincia

¿Caimanes en Cáceres? Estas son las leyendas que abundan en la provincia

Torre de Don Miguel se pone en marcha contra el cáncer de mama

El carbón vegetal salva a los peces de las cenizas del incendio de Jarilla: "No hay mortandad piscícola"

El carbón vegetal salva a los peces de las cenizas del incendio de Jarilla: "No hay mortandad piscícola"

El Pleno rechaza la modificación de caminos vinculada a una planta solar en Trujillo

El Pleno rechaza la modificación de caminos vinculada a una planta solar en Trujillo

Un paraíso para ornitólogos y geólogos lleno de historia: 10 razones para vivir el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

Un paraíso para ornitólogos y geólogos lleno de historia: 10 razones para vivir el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara
Tracking Pixel Contents