No hay heridos ni daños personales
Un incendio en un domicilio de Villasbuenas de Gata causa importantes daños materiales
El fuego se produjo en la tarde-noche del domingo en el centro del municipio
Un incendio en una casa situada en el número 2 de la calle de la Iglesia de Villasbuenas de Gata (Cáceres) ha causado importantes daños materiales en el inmueble pero, afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. El fuego se produjo sobre las 20.30 horas del pasado domingo y fue necesaria la intervención de varias unidades de bomberos del Sepei del parque de Coria y de Plasencia para sofocar el fuego.
Según han informado fuentes del Sepei «no hubo daños personales pero sí daños materiales importantes y la intervención fue laboriosa porque hubo que despejar el tejado y quitar tejas para apagar y cortar la propagación del incendio».
Sin riesgo de derrumbe
De hecho, los bomberos estuvieron trabajando hasta las cuatro de la madrugada y hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones del parque de bomberos de Coria (2 autobombas, 1 nodriza y 1 auto-escala) y un vehículo nodriza desde el parque de Plasencia.
También se desplazaron al lugar de los hechos, efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios. La casa afectada, situada en el centro de la localidad al lado de la iglesia, ha quedado bastante afectada en el mobiliario y el tejado pero la estructura no ha resultado dañada y no hay riesgo de derrumbe.
