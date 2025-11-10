Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte

Jerte dispondrá de una nueva balsa de agua para evitar los problemas de abastecimiento en verano, tras una inversión de 3.700.000 euros. La infraestructura tomará agua directamente del río que da nombre a la localidad durante el invierno para llenar el almacén hídrico, que acumulará 80.000 metros cúbicos.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, definió la actuación como "fundamental" para el municipio, ya que permitirá garantizar el abastecimiento de agua a lo largo de todo el año, especialmente en verano, cuando la población se incrementa de forma notable. En este sentido, subrayó que se trata de una época que "pone a prueba y en riesgo un suministro de calidad y seguro".

En este sentido, la infraestructura hídrica dará servicio a 1.260 habitantes del municipio cacereño, aunque Guardiola recordó que en verano la población se multiplica. "No solo se duplica, se quintuplica", destacó. Por ello, el objetivo es garantizar un suministro continuo. "Hubo ocasiones en las que por la noche se tuvo que cortar el suministro para poder atender a toda la población, y eso a partir de ahora no tendrá que ocurrir", afirmó.

El plazo de ejecución de la obra es de 18 meses, con una fecha de finalización prevista para el 2 de septiembre de 2026. No obstante, la presidenta confía en que la infraestructura pueda entrar en funcionamiento antes del próximo verano. La obra "está avanzando a un ritmo muy bueno y esperamos que para este verano Jerte pueda estar tranquilo", señaló.

Medidas de abastecimiento e incendios

En relación con las medidas adoptadas frente a los incendios del pasado verano, Guardiola explicó que se llevaron a cabo tres actuaciones de emergencia para captar y bombear agua desde gargantas no afectadas por el fuego. Estas obras permitieron conducir agua hasta los depósitos de Jerte, Cabezuela del Valle y Casas del Monte. Todas ellas se enmarcaron en la labor del comité técnico integrado por la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Confederación Hidrográfica.

Jarandilla de la Vera

Respecto a la situación en Jarandilla de la Vera, se realizó un estudio para determinar la responsabilidad sobre la balsa existente, y actualmente se analizan posibles ubicaciones para construir nuevas infraestructuras. Según indicó la presidenta de la Junta, "la solución más adecuada probablemente sea la construcción de dos balsas que sustituyan a la actual, situada en un lugar donde nunca debería haberse ubicado".