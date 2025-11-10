Los jóvenes de Valencia de Alcántara se inspiran en los de Pozoseco para reivindicar la reapertura del centro joven

Tras reunir unas 1.020 firmas entre noviembre y diciembre de 2024, los jóvenes de Valencia de Alcántara lograron que el centro joven local reabriera sus puertas el 14 de febrero de 2025, para convertirse de nuevo en un espacio de juego y socialización. Sin embargo, seis meses después, a mediados de verano, el centro volvió a bajar la persiana y, a día de hoy, continúa cerrado.

Ante tal situación, Javier Mena Da Silva, de 14 años y promotor de la recogida de firmas, y Francisco Javier Santano López, de 13 años, junto a Alberto, hermano del primero, decidieron ponerse manos a la obra para lograr nuevamente aquella meta que ya habían alcanzado el año anterior: abrir el centro joven. En esta ocasión, sin embargo, optaron por una estrategia diferente y decidieron protagonizar una pieza audiovisual que se inspiró en un vídeo que se hizo viral a través de las redes sociales, en el que dos chavales de Pozoseco (localidad de Cuenca de 17 habitantes) mostraban la soledad de su pueblo tras el fin del verano, un reflejo de la despoblación rural.

En el caso de los cacereños, su interpretación no reflejaba el aburrimiento por el fin estival, sino porque el centro joven estaba cerrado. Esta protesta y reivindicación se materializó en un vídeo difundido en redes sociales, propuesto por la asociación juvenil Vaya varapalo, que animó a los jóvenes a dejar atrás la idea de volver a recoger firmas para protagonizar un corto.

Sergio Luis Paz, miembro de Vaya varapalo, así como director, cámara y montador de la grabación, explica que la publicación viral de los chicos de Pozoseco fue una de las inspiraciones, aunque ya tenían en mente la idea del vídeo. Una de las madres de los protagonistas se puso en contacto con él a finales de agosto y, poco después, apareció la publicación de los conquenses. Hablando con su pareja, Sergio comenta que le pareció que en aquel post se transmitía el mismo sentimiento que los cacereños querían reflejar: "la desolación de no saber a dónde ir y pasar las tardes".

El objetivo del vídeo es que el centro joven permanezca abierto de manera continua, puesto que, según el miembro de Vaya varapalo, "debería ser un servicio básico en el pueblo porque hay bastantes niños". Consideran especialmente necesaria su reapertura ahora que llega la época de lluvias y frío, un mensaje que queda reflejado en la propia publicación audiovisual. Jóvenes, que tal y como explica el director del corto, no están en la edad de ir a bares o fiestas y tienen que tener su espacio.

Una idea que respalda Esther López, madre de Francisco Javier, uno de los protagonistas, quien se pregunta a dónde van los chavales en un día de lluvia. Por ello, destaca que era un lugar en el que se reunían jóvenes de distintas edades y se organizaban torneos de futbolín o ping-pong, pero también era un punto de encuentro para los niños de Valencia de Alcántara, aunque luego pudieran estar en la calle. "Se lo han quitado de un plumazo", lamenta, añadiendo que, de haber sabido que la persona encargada tenía un contrato de seis meses, habrían tomado medidas anticipadas o planteado la posibilidad de que los propios padres se hicieran cargo hasta encontrar un nuevo responsable.

De tras de las cámaras estaba Esther, madre de uno de los protagonistas; y ayudando a Sergio se encontraban también su pareja, un amigo y otro miembro de la asociación Vaya varapalo, para hacer posible la grabación, que duró alrededor de una hora y media, gracias a que tenían planificadas de antemano las tomas, con un metraje final de poco más de dos minutos. La edición del vídeo le llevó a Sergio, estudiante de informática, unas tres horas.

Los chicos estaban "ilusionados" por salir en el vídeo, relata Esther, a quien su hijo le dijo que "a ver si así nos hacen caso" y pudieran regresar a reunirse con sus amigos en las citadas instalaciones de Valencia de Alcántara.

Historia del espacio joven

El centro se inauguró en 2011 como un espacio para asociaciones, en el que se reunían para cuestiones como la Boda Regia (Fiesta de Interés Turístico Regional) . Esther señala también que se hizo con vistas a abrir la biblioteca, a la cual se equipó con libros y ordenadores. No obstante, precisa que como centro joven de ocio prestó servicio "poco tiempo".

Sergio, de 27 años, recuerda que fue miembro del centro joven cuando tenía la misma edad que los protagonistas del vídeo. En aquel entonces, el espacio "tenía de todo": había una persona encargada de los niños, se llevaba un seguimiento de quién alquilaba la consola, se repartían carnet o se alquilaba el ping-pong. Sin embargo, indica que, según lo que ha podido observar y lo que le cuentan los chicos, no se ha realizado "ninguna mejora" en el material del espacio desde su apertura.

Por ello, reclama que, a parte de la gestión de las instalaciones, se invierta en su mejora y nuevo material para formarse o entretenerse o, incluso plantea la posibilidad de que se ofrezcan clases en el espacio.

Firmas

Motivados por los recursos que disponía este espacio sin uso, como la mesa de ping-pong o el futbolín, los jóvenes quisieron reabrirlo. "Estuvimos en conversaciones con el alcalde, con el ayuntamiento y el concejal de Cultura, pero como nadie les hacía caso, decidieron recoger firmas", precisa la madre de Francisco Javier. Tras reunirlas entre noviembre y diciembre, el centro volvió a abrir en febrero de 2025, aunque seis meses después cerró. Esther traslada que fue de "un día para otro", sin que "nadie" les comunicara que iba a parar la actividad. "Los chavales cuando acudieron al centro se lo han encontrado cerrado", lamenta.

Noviembre

Sergio comenta que el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, le trasladó a uno de los chicos, antes de la grabación, que el centro joven volvería a abrir en noviembre.

Mes de apertura que el regidor confirmó también a este diario. "Ya está abierto el expediente de contratación y se va a abrir en breve", afirmó. El futuro contrato volverá a tener una duración de "seis meses", concretó. Asimismo, Piris aseguró que el centro se cierra en verano, "como todos los años", porque los niños en esa época "no van" y su apertura se realiza con la llegada del mal tiempo.