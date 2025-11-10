Lider-esas, el proyecto que aúpa a las empresarias rurales en el Valle del Alagón

La Diputación de Cáceres sigue mostrando su apoyo a la mujer rural de la provincia y este lunes se ha reunido con Adesval, la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón, quienes presentaron al presidente diputacional, Miguel Ángel Morales, el proyecto Lider-esas.

El programa nació hace 4 años y busca tutelar y ayudar a mujeres emprendedoras del mundo rural, y concretamente del Valle del Alagón, que piensen iniciar un negocio o que, aunque ya llevan un tiempo, «no son conscientes de que son empresarias». Esa fue la idea por la que nació el proyecto, según cuenta su gerente, Pilar Solano. «Nosotros vimos que hay un gran potencial femenino en las zonas rurales, que muchas de ellas son las que defienden los negocios locales, pero que no acaban de verse como empresarias», cuenta.

La vida de Lider-esas la relatan como un proceso de, hasta ahora, dos fases. «Empezamos a trabajar con la asociación, para conocer a las empresarias de la comarca del Valle del Alagón y ellas se reconocieron. Muchas veces la mujer que tiene su negocio en el mundo rural no es consciente de que es empresaria y de que cumple una función muy importante en servicios a la ciudadanía y el desarrollo de su localidad. La primera fase, con la financiación del Sexpe, fue tutelar a estas empresarias», comenta Solano. Sin embargo, en la segunda fase, en la cual se podría decir que está inmersa actualmente, «hemos formado más, para generar colectivo y dar apoyo a estas mujeres».

Papel de la Diputación

El proyecto busca ahora en el organismo provincial un apoyo mayor para seguir atrayendo mujeres, ya no solo de la comarca, sino del resto de zonas. «La Diputación se encarga de cada uno de los pueblos de Cáceres, y este es un proyecto que tiene mucho que ver con la mujer rural. Entonces, estamos trabajando en el Valle del Alagón, pero queremos que se multiplique y se pase a otras zonas», añade. «Necesitamos el apoyo de la Diputación, y yo creo que la Diputación también nos necesita».

Imagen de la reunión con Miguel Ángel Morales. / Carlos Gil

«Lo que queremos es que la Diputación vea qué colectivo tenemos, que posibilidades tenemos de trabajo y cómo podemos trabajar juntos». Sobre esa posibilidad de llegar a otras comarcas, la gerente comenta que es la idea, «pero también queremos consolidarnos en la nuestra». «El Valle del Alagón tiene 27 municipios, y es verdad que hemos llegado a los más grandes, a algunos pequeños... pero tenemos que seguir trabajando, para darnos a conocer y para que la mujer rural nos quiera y se identifique con ese papel de Lideresa»

Mujeres rurales

Cualquier mujer puede participar en la idea, aunque no es una cuestión de géneros. «Esto surge de la necesidad de empoderar al empresariado femenino, pero cualquier hombre que quiera trabajar en esa línea y tenga el ideario de Lider-esas, puede participar». El presidente de Adesval, Diego Astasio, remarcaba la idea del objetivo de Lider-esas. «La idea es que de cara al emprendimiento femenino y demás, sobre todo en el sector de autónomos, se genere una sinergia entre empresarias ya consolidadas y nuevas emprendedoras, para que de alguna manera les ayuden con los miedos que se suelen tener con un nuevo negocio y que les guíen de alguna manera».

Precisamente, el pasado jueves el Boletín Oficial de la Provincia anunció una nueva edición de las subvenciones directas destinadas a las 16 mancomunidades territoriales de la provincia para llevar a cabo programas que impulsen «el protagonismo de las mujeres en el desarrollo rural, económico y social» con un presupuesto de 100.000 euros. El objetivo de estas ayudas es poder desmontar estereotipos sobre las mujeres rurales y visibilizar el activismo asociativo de las mujeres en la recuperación y avance de sus municipios. Un ejemplo más de que la Diputación de Cáceres trabaja para que la mujer rural sea mucho más visible.