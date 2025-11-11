Para decorar espacios públicos
Comienza la campaña de reparto de plantas ornamentales para la época invernal
La Diputación de Cáceres distribuye 32.000 plantas a 178 municipios para embellecer los espacios públicos durante la temporada invernal
Con el invierno el frío abunda y las hojas de los árboles escasean, dando una imagen pobre. Para que eso no ocurra, la Diputación de Cáceres, y concretamente el Servicio de Agricultura y Ganadería, han comenzado la campaña de hojas ornamentales.
Se entregarán 32.000 plantas a 178 municipios, al Centro de Educación Especial Proa de Cáceres y al vecindario de la Estación Arroyo-Malpartida con el objetivo de embellecer las calles durante la temporada invernal.
El reparto se ha iniciado en la Finca Haza de la Concepción, dependiente de la Diputación. La diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García, ha estado presente en la concesión de las primeras entregas a entidades locales, que han tenido a su disposición una amplia variedad de plantas ornamentales para espacios públicos: margaritas blancas, valloritas o margaritas de los prados, coles ornamentales, clavellinas, alhelíes y violas y prímula.
Otras campañas
Esta campaña complementa la de plantas ornamentales de primavera, en la que distribuyó en el mes de abril 49.600 unidades a 180 municipios solicitantes y al Centro Educativo de Puebla de Granadilla.
Asimismo, a comienzos de año el Servicio de Agricultura y Ganadería repartió 10.500 unidades de 14 especies de árboles, 12 de arbustos y dos de aromáticas a 137 entidades locales solicitantes, reforzando así el compromiso de la Diputación con la sostenibilidad y el embellecimiento de los entornos municipales.
