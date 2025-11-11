Solicitudes hasta el 21 de noviembre
La Diputación de Cáceres anuncia subvenciones para contratar operadores TIC
Las contrataciones deben ser a jornada completa y un tiempo no inferior a 12 meses
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este martes una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a las mancomunidades integrales de la provincia de Cáceres para la contratación de Operadores de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).
Con estas ayudas, la Diputación de Cáceres pretende contribuir a que las entidades locales de la provincia cuenten con personal técnico en el territorio «que pueda ayudar a implantar, mantener y dar soporte tanto a los servicios y sistemas electrónicos existentes a nivel local como los existentes a nivel provincial, autonómico o estatal», como se indica en las bases.
Las mancomunidades pueden presentar su solicitud hasta el 21 de noviembre para acceder a estas subvenciones, que cuentan con una partida total de 625.000 euros.
La ayuda deberá ir destinada a los gastos de personal, retribuciones o a las cuotas de la Seguridad Social de la persona contratada, que deberá estar en posesión de la titulación mínima correspondiente a Formación Profesional de Segundo Grado en Informática, Ciclo Formativo de Grado Medio en Informática o titulación informática superior, equivalentes o superiores. Además, las contrataciones deberán ser de jornada completa y para un periodo no inferior de doce meses.
