La Diputación de Cáceres anuncia subvenciones para contratar operadores TIC

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este martes una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a las mancomunidades integrales de la provincia de Cáceres para la contratación de Operadores de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).

Con estas ayudas, la Diputación de Cáceres pretende contribuir a que las entidades locales de la provincia cuenten con personal técnico en el territorio «que pueda ayudar a implantar, mantener y dar soporte tanto a los servicios y sistemas electrónicos existentes a nivel local como los existentes a nivel provincial, autonómico o estatal», como se indica en las bases.

Las mancomunidades pueden presentar su solicitud hasta el 21 de noviembre para acceder a estas subvenciones, que cuentan con una partida total de 625.000 euros.

La ayuda deberá ir destinada a los gastos de personal, retribuciones o a las cuotas de la Seguridad Social de la persona contratada, que deberá estar en posesión de la titulación mínima correspondiente a Formación Profesional de Segundo Grado en Informática, Ciclo Formativo de Grado Medio en Informática o titulación informática superior, equivalentes o superiores. Además, las contrataciones deberán ser de jornada completa y para un periodo no inferior de doce meses.