El Gabriel y Galán de Trujillo albergará música y varias representaciones este mes

El Ayuntamiento de Trujillo ha dado a conocer su programación cultural para este mes de noviembre, una agenda que combina propuestas teatrales para todos los públicos y la tradicional celebración de Santa Cecilia.

Tras la representación de la obra ‘Katia the Cat’, el pasado viernes, a cargo de la compañía Café de las Artes Teatro, llegará la comedia titulada ‘Líos en la casa parroquial’, con la compañía cómica La Tía Tula. Se trata de una propuesta que promete arrancar las risas del público y que está prevista el sábado, a las ocho de la tarde, en el teatro Gabriel y Galán.

Por su parte, la celebración de Santa Cecilia se desarrollará los días 20 y 22 de noviembre, con las actuaciones de la Asociación Cultural Banda de Música ‘Antonio Flores’ y agrupaciones locales invitadas. La Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno, habitual de esta cita, ya ha confirmado su participación, en redes sociales.

El programa concluirá el día 25, con la adaptación de ‘Rinconete y Cortadillo’, por la Asociación Cultural Regenta Teatro Servicios Culturales y Educativos.