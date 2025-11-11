El Gabriel y Galán de Trujillo albergará música y varias representaciones este mes
Tras la obra ‘Katia the Cat’, llegará la comedia ‘Líos en la casa parroquial’ y una adaptación de ‘Rinconete y Cortadillo’, además de la celebración de Santa Cecilia
El Ayuntamiento de Trujillo ha dado a conocer su programación cultural para este mes de noviembre, una agenda que combina propuestas teatrales para todos los públicos y la tradicional celebración de Santa Cecilia.
Tras la representación de la obra ‘Katia the Cat’, el pasado viernes, a cargo de la compañía Café de las Artes Teatro, llegará la comedia titulada ‘Líos en la casa parroquial’, con la compañía cómica La Tía Tula. Se trata de una propuesta que promete arrancar las risas del público y que está prevista el sábado, a las ocho de la tarde, en el teatro Gabriel y Galán.
Por su parte, la celebración de Santa Cecilia se desarrollará los días 20 y 22 de noviembre, con las actuaciones de la Asociación Cultural Banda de Música ‘Antonio Flores’ y agrupaciones locales invitadas. La Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno, habitual de esta cita, ya ha confirmado su participación, en redes sociales.
El programa concluirá el día 25, con la adaptación de ‘Rinconete y Cortadillo’, por la Asociación Cultural Regenta Teatro Servicios Culturales y Educativos.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
- Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores
- El nuevo sendero imprescindible para visitar en Cáceres: une a la provincia con Ávila