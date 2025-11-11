La gaita y el tamboril de Las Hurdes, protagonistas de un documental que se estrena este martes en Pinofranqueado

El centro de documentación de la localidad hurdana de Pinofranqueado acogerá este martes a las 19.00 horas la proyección de 'La gaita y el tamboril, el sonido de Las Hurdes', un documental, de poco más de quince minutos, que busca captar y transmitir la esencia de estos instrumentos en la comarca.

Se trata de un proyecto de investigación desarrollado desde la Universidad de Extremadura, en el marco del Plan Propio de Investigación, y financiado por la Diputación de Cáceres. El alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal, explica que la finalidad de la pieza audiovisual es contribuir a la visibilización, comprensión y preservación "de una de las joyas culturales más singulares de nuestra región".

Según destacan desde las partes implicadas en la proyección del documental, "nos encontramos ante una práctica arraigada en la memoria colectiva y en el paisaje sonoro hurdano, donde el sonido dialoga con la historia y con quienes lo mantienen vivo. Sus intérpretes, músicos apasionados con el conocimiento recibido y transmitido de generación en generación, son los protagonistas de esta expresión cultural que, lejos de apagarse, continúa resonando con fuerza en las fiestas, romerías y celebraciones locales".

Entrevistas

Asimismo, explican que para la realización del documental se ha desarrollado "un amplio trabajo de campo", para el que han seguido un "enfoque etnográfico" basado en entrevistas y encuentros con los distintos agentes implicados en esta tradición: músicos, constructores de instrumentos, historiadores y depositarios del saber comunitario. Asimismo, indican que se han consultado archivos, fuentes bibliográficas y registros históricos para seguir "ampliando el conocimiento" sobre la importancia de esta manifestación cultural en el territorio.

"No se trata solo de música"

La pieza documental invita al espectador a acercarse a esta expresión artística como "parte fundamental de nuestro patrimonio, mostrando su profundidad, su riqueza simbólica y su vigencia en la vida cotidiana de la comarca. No se trata solo de música: también es memoria, pertenencia, emoción y comunidad", concluyen.