Javier Castillo y Catalina Sopelana, estrellas presentes en Hervás para el preestreno de 'El Cuco de Cristal'

Ni Los Ángeles ni Callao. Hervás acoge la premier de una de las últimas producciones de Netflix, 'El Cuco de Cristal', que cuenta con el Valle del Ambroz y el mencionado municipio como escenarios. La mini-serie, dirigida por Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo, se estrena en la plataforma el próximo viernes 14 de noviembre, pero el primer pase ha sido este martes en el Cine-Teatro Juventud, con las entradas agotadas desde hace cuatro días. Al preestreno han acudido el escritor de la obra que adapta el filme, Javier Castillo, y la protagonista, Catalina Sopelana.

Junto a Hervás, inmersa actualmente en el Otoño Mágico, la grabación tuvo lugar en Béjar y en los Estudios Auriga de la localidad extremeña, con 1.500 metros cuadrados con todo lo necesario para la producción cinematográfica. La producción de seis episodios plasma en pantalla el mundo del best-seller del mismo nombre, 'El cuco de cristal', de Javier Castillo. No es la primera vez que Netflix adapta una de sus obras, pues hizo lo propio con ‘La chica de nieve’, que supuso todo un éxito para la plataforma de streaming y que se convirtió en su título más exitoso en 2023, con un total de 134,8 millones de horas vistas en todo el mundo.

A Catalina Sopelana le acompañan en el reparto figuras como Itziar Ituño, Álex García e Iván Masagué. Los intérpretes ya han ‘regalado’ numerosas instantáneas a hervasenses y visitantes, que se encuentran con ellos por las calles del municipio con naturalidad.

'El Cuco de Cristal' mostrará a todos los paisajes del Valle del Ambroz, superviviente de los incendios de este verano, a los cuales se recuerda en los créditos finales. Además, «ha contado con una importante participación de figurantes locales, dejando un notable impacto económico directo en el tejido empresarial de la zona, y tras su estreno, un impacto promocional incuantificable».

Otros rodajes

No es la primera vez que Netflix u otra plataforma de streaming se fijan en la provincia. De forma reciente, en el Pico Villuercas se grabaron escenas de ‘El problema de los 3 cuerpos’ (’3 Body Problem’), también de Netflix, y en la capital 'La Casa del Dragón', de HBO, o 'Día de caza', de Carlos Saura.

Sinopsis

Nueva York, año 2017. Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en Steelville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón.