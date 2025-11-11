Reclaman un mayor impulso para la gastronomía de Trujillo

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha pedido al gobierno municipal del Partido Popular que dé un impulso mayor a la promoción de la gastronomía trujillana, combinando tradición e innovación como elementos clave para potenciar la economía y la identidad local.

Adela Augusto, secretaria de Política Institucional de la formación, considera necesario «poner en valor los productos locales desde los diferentes negocios de la ciudad» y critica que el actual equipo de gobierno, «no lo está haciendo».

Desde el grupo señalan que el municipio cuenta con una rica tradición culinaria y una oferta hostelera y de restauración que debería tener «un papel más destacado» en la proyección turística.