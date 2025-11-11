Reclaman un mayor impulso para la gastronomía de Trujillo
Somos Cáceres propone «poner en valor los productos locales desde los diferentes negocios de la ciudad»
La Agrupación Local de Somos Cáceres ha pedido al gobierno municipal del Partido Popular que dé un impulso mayor a la promoción de la gastronomía trujillana, combinando tradición e innovación como elementos clave para potenciar la economía y la identidad local.
Adela Augusto, secretaria de Política Institucional de la formación, considera necesario «poner en valor los productos locales desde los diferentes negocios de la ciudad» y critica que el actual equipo de gobierno, «no lo está haciendo».
Desde el grupo señalan que el municipio cuenta con una rica tradición culinaria y una oferta hostelera y de restauración que debería tener «un papel más destacado» en la proyección turística.
