Rescatan a una senderista accidentada en el Puerto de Santa Clara: la orografía "dificultaba" el acceso

Varias patrullas de la Guardia Civil, pertenecientes a la Compañía de Coria, rescataron el pasado sábado día 8 a una senderista accidentada, de 59 años, en el Puerto de Santa Clara.

Según indica el Instituto Armado, el aviso que alertaba de la caída de la mujer mientras recorría la ruta conocida como Calzada Romana, que conecta el Puerto de Santa Clara con la localidad de San Martín de Trevejo, fue recibido en la Central 062 en torno a las 18:20 horas, "activándose un dispositivo de búsqueda inmediatamente".

Una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Valverde del Fresno llegó a la zona "escasos minutos después". Allí se encontraba parte del grupo que acompañaba a la senderista, quienes indicaron a los agentes la ubicación de la misma.

Difícil acceso

"Debido a la orografía del terreno, muy abrupto y rocoso con abundante vegetación, y al estado en el que se encontraba el camino, los agentes solo podían acceder a pie hasta la zona indicada", detalla la Benemérita.

Asimismo, la Guardia Civil explica que "ante la inminente caída de la noche, con el consiguiente descenso de temperatura, no dudaron en emprender el camino, tratando de localizar a la persona accidentada en el menor tiempo posible".

Lesión de tobillo

Tras recorrer varios kilómetros, los agentes encontraron a la mujer, quien presentaba una aparente lesión grave en el tobillo izquierdo, la que le impedía continuar su marcha.

Los agentes del Instituto Armado y la accidentada / Guardia Civil

La patrulla realizó una valoración de la situación y del estado de la senderista y, con las "inclemencias que se les presentaban de escasa visibilidad y bajada de la temperatura", iniciaron la evacuación de la mujer, portándola entre ambos hasta el final del trayecto, donde tras recorrer un sendero ascendente, esperaba una ambulancia medicalizada.

Al mismo tiempo, el Instituto Armado señala que la Central 062 había movilizado a otras dos patrullas, una del Puesto de San Martín de Trevejo y otra del Seprona de Coria, quienes acudieron en auxilio y colaboraron en las labores de evacuación.

Asistencia sanitaria

Finalizado el trayecto, la senderista recibió asistencia sanitaria, y tras una primera exploración, fue trasladada en el vehículo medicalizado hasta el Hospital Ciudad de Coria para recibir atención médica especializada.

La Guardia Civil destaca que la "rápida" actuación de los agentes finalizó con el rescate exitoso de la persona accidentada, permitiéndole, a su vez, obtener una "pronta" atención sanitaria.