Una alquería de Las Hurdes, rumbo a ser Bien de Interés Cultural

La zona histórica de Riomalo de Arriba, alquería de Ladrillar, está en rumbo de ser declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Lugar de Interés Etnológico. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una resolución por la que se inicia el expediente para su designación.

La alquería constituye un ejemplo de la arquitectura negra hurdana, construida con los materiales del entorno: pizarra, esquistos, tierra y madera. En el siglo XX, con las "mejoras significativas" de las comunicaciones en la comarca, se produjo el fenómeno de despoblación "masiva", por lo que se inició el abandono de las construcciones. Según recoge la resolución, este abandono tuvo un efecto dual: comenzó su progresivo deterioro, pero también su conservación sin "modificaciones sustanciales".

Por ello, el documento publicado en el DOE señala que “la alquería de Riomalo de Arriba es un ejemplo importante de arquitectura vernácula conservada de forma homogénea y coherente que requiere de la adopción de medidas de salvaguarda y protección legal del conjunto de Riomalo de Arriba”.

Arquitectura

En 2021, el Ayuntamiento de Ladrillar presentó la solicitud para la declaración de BIC a favor de la zona histórica de Riomalo de Arriba. Actualmente, en invierno, según una fuente municipal, residen en la alquería unas 3 o 4 personas, aunque podría haber entre 10 y 15 personas empadronadas.

Conforme se detalla en la resolución, el trazado urbano de Riomalo de Arriba se caracteriza por la ausencia de simetría; la mayoría de sus calles son irregulares, estrechas y con rodeos, y su recorrido está "fuertemente" condicionado en su trazado por la orografía.

El conjunto se estructura en pequeñas manzanas, entre cuyas edificaciones irregulares discurren callejas empinadas, retorcidas y, "a menudo, de gran estrechez".

Las edificaciones presentan una "marcada irregularidad" tanto en planta como en alzado. Se trata de viviendas "angostas y poco profundas, muy modestas y de una o dos plantas". Otro rasgo distintivo es la presencia de edificios de dos niveles, siendo "frecuente" que la diferencia de altura entre estas plantas surja de la propia inclinación del terreno.

Iglesia y las escuelas

Además de los ejemplares de arquitectura vernácula, la resolución destaca otros dos edificios: las escuelas y la iglesia parroquial. El antiguo centro educativo, el inmueble más grande de la población, presenta actualmente una cubierta que se encuentra "derrumbada en su mayor parte". El templo religioso, dedicado a la advocación de Santa Teresa de Jesús, carece de un estilo definido que puede datar de finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX.