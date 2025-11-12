Galardón de literatura
Cáceres premia a la asturiana Lucía Astuy por su novela gráfica 'Pizza de culto'
El jurado destaca "la claridad, profesionalidad y coherencia" , así como "la calidad narrativa y la fuerza visual" de su obra
J. M.
La asturiana Lucía Astuy se alza con el Premio de Novela Gráfica por su obra titulada Pizza de culto, que cuenta la historia de Laia, una joven que llega a un nuevo barrio con un misterioso pasado.
Según la Diputación de Cáceres, institución que convoca el premio, el jurado presidido por el dibujante, historietista e ilustrador Fermín Solís, ha destacado "la claridad, profesionalidad y coherencia de la propuesta presentada por la autora, así como la calidad narrativa y la fuerza visual de su proyecto". Del mismo modo, en el plano gráfico, se ha valorado "un dibujo orgánico, ágil y directo, que refuerza la atmósfera inquietante del relato".
El premio está dotado con 4.500 euros y la publicación de la obra.
Pizza de culto
La novela gráfica galardonada en II Premio Novela Gráfica cuenta la historia de Laia, una joven que llega a un nuevo barrio con un misterioso pasado. Lo que comienza como una convivencia extraña con su compañero de piso y una pizza a domicilio termina convirtiéndose en una espiral de sucesos perturbadores, donde la realidad se confunde con la pesadilla. Pizza de Culto, inspirada en clásicos como La semilla del diablo o Creepshow, propone un relato de horror psicológico sobre el "desarraigo, la manipulación y el sentimiento de pertenencia, dibujado con una línea nerviosa y visceral que acentúa su intensidad".
Trayectoria
Lucía Astuy (Avilés, 1981) estudió Diseño Gráfico en la Escuela de Arte de Oviedo, especializándose en creación de cartelería y branding. Con más de veinte años dedicada al diseño y la ilustración, ha colaborado con entidades y medios como Laboral Centro de Arte, El Salto Diario o Píkara Magazine.
La institución provincial cacereña indica que en 2022 orientó su trayectoria hacia una expresión artística "más personal", trabajando en las artes plásticas y participando en exposiciones y talleres en distintas galerías de Europa. En paralelo, su interés por la gráfica la ha mantenido vinculada al mundo del fanzine y la autoedición, con más de treinta títulos publicados en los que explora la frontera entre cómic, ilustración y literatura.
