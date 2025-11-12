Estreno el 14 de noviembre
'El Cuco de Cristal', embajador global del Valle del Ambroz: "Hemos intentado poner toda la magia que hay en Hervás para que llegue a todo el mundo"
Javier Castillo y Catalina Sopelana acudieron al primer pase de la serie de Netflix en uno de los lugares donde se rodó
No hay mejor forma de dar promoción a un lugar que mostrándosela a todo el planeta: desde Estados Unidos hasta Japón o Argentina. Todos podrán ver en Netflix, a partir de este viernes, las maravillas del Valle del Ambroz y, sobre todo, de Hervás.
La premier de la nueva serie de la plataforma de streaming, 'El Cuco de Cristal', tuvo lugar este martes en la localidad cacereña, y allí acudieron Javier Castillo, escritor del libro en el que se basa la producción, y Catalina Sopelana, actriz protagonista de la obra.
Allí tuvieron unas palabras de agradecimiento para todos los habitantes antes de la proyección en el Cine-Teatro Juventud, donde las entradas llevaban agotadas cuatro días. Junto a ellos habló Alberto Félez, productor de 'Atípica Films', quien dio las gracias por la acogida, discurso que recogerían Castillo y Sopelana también. «Han sido unos meses de rodaje estupendos».
Magia
El escritor comezó destacando que han «intentado poner en El Cuco de Cristal toda la magia que hay en Hervás para que llegue a todo el mundo», porque «esta naturaleza y este lugar son alucinantes». Un papel promocional de mucha relevancia. «Que desde Corea, Tailandia, Japón, y todo el mundo vea lo maravilloso que es este lugar».
También dio las gracias a los habitantes de Hervás que participaron en la mini-serie, pues gran parte de la población ha realizado un papel de figurante pero, sobre todo, «por cedernos vuestro paraíso durante un tiempo».
Como en casa
La actriz por su parte comenzó contando cómo se le vinieron todos los recuerdos nada más llegar al municipio de 4.000 habitantes. «Fue increíble estar aquí, todos mis compañeros de reparto y yo nos sentimos super acogidos. Estábamos fuera de casa, vinimos además en una época en la que hacía muchísimo frío y el rodaje es duro porque es un thriller en el que pasan muchas cosas, y nos acogísteis muy bien», agradeció a todos los presentes.
Y es que se llevan «un recuerdo maravilloso» del lugar. «Comimos genial, dimos paseos increíbles y nos sentimos como en casa». La serie nació en Hervás, esa es su casa, y por eso era justo que las primeras personas en ver la producción fueran precisamente las que la sufrieron. «Nos hace mucha ilusión presentarla aquí y que seais los primeros en verla, porque de algún modo es vuestra».
«¡Volved cuando queráis!», gritó una mujer del público, a lo que contestaron ambos «lo haremos». Una promesa para un pueblo que ya forma parte de sus corazones y que, a partir del viernes, formará parte también de Netflix.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
- El nuevo sendero imprescindible para visitar en Cáceres: une a la provincia con Ávila
- El cargo que ostentará un alcalde de Cáceres en honor al emperador Carlos V: 'Posadero Real'