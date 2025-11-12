'El Cuco de Cristal', embajador global del Valle del Ambroz: "Hemos intentado poner toda la magia que hay en Hervás para que llegue a todo el mundo"

No hay mejor forma de dar promoción a un lugar que mostrándosela a todo el planeta: desde Estados Unidos hasta Japón o Argentina. Todos podrán ver en Netflix, a partir de este viernes, las maravillas del Valle del Ambroz y, sobre todo, de Hervás.

La premier de la nueva serie de la plataforma de streaming, 'El Cuco de Cristal', tuvo lugar este martes en la localidad cacereña, y allí acudieron Javier Castillo, escritor del libro en el que se basa la producción, y Catalina Sopelana, actriz protagonista de la obra.

Allí tuvieron unas palabras de agradecimiento para todos los habitantes antes de la proyección en el Cine-Teatro Juventud, donde las entradas llevaban agotadas cuatro días. Junto a ellos habló Alberto Félez, productor de 'Atípica Films', quien dio las gracias por la acogida, discurso que recogerían Castillo y Sopelana también. «Han sido unos meses de rodaje estupendos».

Magia

El escritor comezó destacando que han «intentado poner en El Cuco de Cristal toda la magia que hay en Hervás para que llegue a todo el mundo», porque «esta naturaleza y este lugar son alucinantes». Un papel promocional de mucha relevancia. «Que desde Corea, Tailandia, Japón, y todo el mundo vea lo maravilloso que es este lugar».

También dio las gracias a los habitantes de Hervás que participaron en la mini-serie, pues gran parte de la población ha realizado un papel de figurante pero, sobre todo, «por cedernos vuestro paraíso durante un tiempo».

Como en casa

La actriz por su parte comenzó contando cómo se le vinieron todos los recuerdos nada más llegar al municipio de 4.000 habitantes. «Fue increíble estar aquí, todos mis compañeros de reparto y yo nos sentimos super acogidos. Estábamos fuera de casa, vinimos además en una época en la que hacía muchísimo frío y el rodaje es duro porque es un thriller en el que pasan muchas cosas, y nos acogísteis muy bien», agradeció a todos los presentes.

Y es que se llevan «un recuerdo maravilloso» del lugar. «Comimos genial, dimos paseos increíbles y nos sentimos como en casa». La serie nació en Hervás, esa es su casa, y por eso era justo que las primeras personas en ver la producción fueran precisamente las que la sufrieron. «Nos hace mucha ilusión presentarla aquí y que seais los primeros en verla, porque de algún modo es vuestra».

«¡Volved cuando queráis!», gritó una mujer del público, a lo que contestaron ambos «lo haremos». Una promesa para un pueblo que ya forma parte de sus corazones y que, a partir del viernes, formará parte también de Netflix.