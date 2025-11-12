La Diputación impulsa en Salorino la rehabilitación sostenible y las técnicas constructivas tradicionales de la Sierra de San Pedro

La Diputación de Cáceres ha celebrado este miércoles en el Centro Cultural Victoria de Salorino el III Encuentro de Arquitecturas y Oficios Tradicionales, que dedica esta edición al patrimonio y técnicas de construcción de la Sierra de San Pedro. El encuentro se enmarca en el proyecto europeo FEENERT, que promueve la rehabilitación sostenible y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico rural en la euroregión EUROACE (Extremadura–Centro–Alentejo).

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, intervino en el acto inaugural junto al alcalde de Salorino, Álvaro Sánchez, destacando el compromiso de la Institución Provincial con proyectos que impulsen el mundo rural, y la importancia de valorar y recuperar técnicas tradicionales en la construcción para responder a retos como el cambio climático. Del mismo modo, celebró el trabajo conjunto con instituciones y empresas de ambos lados de La Raya con el objetivo común de «mejorar la vida en los municipios y crear un entorno más cómodo y confortable para la ciudadanía».

Durante la jornada, especialistas en arquitectura, arqueología y restauración, así como investigadores, maestros de obra y vecinos de la zona, compartieron sus conocimientos y experiencias en torno a las técnicas constructivas tradicionales y su adaptación al cambio climático y la eficiencia energética.

Por la tarde, están programadas visitas a una vivienda de construcción tradicional rehabilitada en el municipio de la mano de su propietaria, la artista visual Lucía Beijlsmit, y a un antiguo horno de tejas y el mural 'Con C(ALMA)'. Esta última intervención es el resultado de un taller celebrado en octubre y liderado por la arquitecta María G. Javaloyes, una obra colectiva realizada con pintura de cal y pigmentos naturales que rinde homenaje al oficio de fabricar tejas y ladrillos de barro cocido.

Imagen del mural. / Diputación de Cáceres

Sobre FEENERT

Es un proyecto europeo de cooperación transfronteriza entre España y Portugal que tiene como objetivo impulsar la rehabilitación y puesta en valor de edificios históricos y públicos del medio rural en la euroregión EUROACE. A través de herramientas y acciones basadas en la calidad constructiva, la eficiencia energética y la economía circular, el proyecto busca convertir este patrimonio en un motor de desarrollo económico, cultural y social para el territorio.

Con un presupuesto total de 2.016.210,49 de euros, cofinanciado por el FEDER, FEENERT se desarrolla entre octubre de 2022 y diciembre de 2026 con la participación de diez socios institucionales y académicos de ambos países, entre los que se encuentra la Diputación de Cáceres.