La Feria del Libro de Trujillo no se celebrará este año y retomará su cita en marzo

La Feria del Libro de Trujillo no se celebrará este año. La concejala de Cultura, Consuelo Soriano, explicó en el pleno municipal de noviembre, que la coincidencia de fechas con el montaje de las luces de Navidad y el Belén en la plaza Mayor, impedía su organización en las semanas previas. Por ello, el consistorio ha decidido trasladarla a marzo de 2026, con el objetivo de «recuperar su calen dario habitual y darle un nuevo impulso».

Soriano reconoció el esfuerzo que requiere sacar adelante el evento y lamentó la escasa respuesta de público en las últimas ediciones. «A todos nos gusta la feria del libro, pero, luego, somos muy pocos los que vamos», señaló la concejala, durante la sesión plenaria, defendiendo que el aplazamiento permitirá «repensar la actividad».

Durante el debate, tanto Unidas por Trujillo como el Partido Socialista reprocharon la falta de previsión y lamentaron que se perdiera un año de celebración. La portavoz de Unidas por Trujillo, Ana Iglesias incidió en que «la feria forma parte de la identidad cultural de la ciudad» y pidió estabilidad en la planificación de estos eventos.

Desde el gobierno local, Soriano subrayó que la decisión no significa «renunciar a la feria», sino preparar «una edición mejor organizada y más participativa», en la que se implicará al tejido educativo y asociativo del municipio.

Previsión cultural

Tras la celebración del pleno, el PSOE de Trujillo difundió un comunicado, a través de sus redes sociales, en el que lamentó la suspensión de la Feria del Libro 2025, que califica como «una pérdida para la vida cultural de la ciudad».

Asimismo, la formación considera que esta decisión «refleja una gestión tardía y con escaso impulso al contexto cultural» de la ciudad y reclama «mayor previsión y compromiso» por parte del Ayuntamiento, para garantizar la continuidad de estas iniciativas.

Según expusieron los socialistas, la cancelación ha generado «malestar y preocupación en el ámbito cultural de la ciudad», al tratarse de una «cita emblemática», que se había consolidado como punto de encuentro para autores, librerías y lectores. Del mismo modo, el grupo también pidió más diálogo con los sectores cuturales y una estrategia firme, que garantice la permanencia de las actividades que forman parte del calendario trujillano.