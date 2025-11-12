Protesta en Montehermoso para exigir la apertura 24 horas en el cuartel de la Guardia Civil

En Montehermoso se convoca de nuevo una protesta para exigir que el cuartel de la Guardia Civil recupere el horario de apertura 24 horas. En esta ocasión, la concentración tendrá lugar el domingo 16 de noviembre.

Blanca Luz Retortillo, concejala de Seguridad Ciudadana, recuerda que el horario de apertura reducido lleva implementado más de un año. Según explica la edil, en un primer encuentro mantenido con la Subdelegación de Gobierno en Cáceres, se les trasladó que la medida buscaba incrementar el número de patrullas en las calles. No obstante, lamenta que, tras la supresión del horario 24 horas, "no hemos notado ninguna mejoría, sino más bien todo lo contrario: hay más delincuencia y vandalismo".

"En la madrugada del domingo al lunes se ha quemado un coche en la localidad y en la noche del lunes robaron en la residencia de ancianos", denuncia la concejala.

La responsable de Seguridad Ciudadana manifiesta que con el recorte de horas, "hay veces que ya no te atienden", porque los efectivos del cuartel de Montehermoso "están saturados", y afirma que esta situación transfiere carga de trabajo al puesto de la ciudad placentina. De hecho, asegura que le llegan quejas porque en Plasencia no les pueden atender, puesto que el agente de puerta "no puede con tanto".

Si el puesto de Montehermoso está cerrado al público, "te tienes que trasladar a Plasencia para poner una denuncia y lo mismo vas y no te pueden atender porque están saturados", recalca Retortillo.

Asimismo, la concejala subraya que la reducción de horas de apertura no solo repercute a Montehermoso, sino también en los demás municipios que depende del área funcional del cuartel.

Por ello, la edil señala que se presentarán 3.000 firmas, tanto de vecinos mayores de 18 años de Montehermoso como de otros pueblos implicados, ante la Subdelegación del Gobierno de Cáceres. Retortillo añade que, si no reciben respuesta tras la manifestación y la entrega de firmas, solicitarán una audiencia con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Segunda manifestación

En junio ya convocan otra manifestación en las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Cáceres. Sin embargo, la responsable de Seguridad Ciudadana dice que no recibieron respuesta por aquel acto.

Aumento de la seguridad

En cuanto a medidas de seguridad ciudadana nivel local, Retortillo comenta que la Policía Local de Montehermoso dispone de seis agentes con un trabajo de lunes a viernes, aunque se "está negociando" tanto con agentes como con sindicatos para que operen también durante el fin de semana. Además, apunta que se baraja la posibilidad de aumentar la plantilla con dos nuevos efectivos.

Manifestación

La concentración del próximo domingo comenzará a las 13.00 horas en la puerta del ayuntamiento y desde allí los asistentes se dirigirán hacia al cuartel de la localidad. La alcaldesa Rosa Isabel Garrido leerá un manifiesto reclamando que el cuartel recupere el servicio de 24 horas de apertura al ciudadano durante los 365 días del año, "como estaba antes", precisa la concejala.

El nuevo horario del cuartel de la Guardia Civil publicado por el Ayuntamiento de Montehermoso en junio de 2024 establece que la apertura y atención al ciudadano es de lunes a viernes de 9.00 a 22.00 horas, mientras que de sábados y domingos es de 9.00 a 14.00 horas.

No obstante, la edil precisa que al principio les trasladaron que se iba a abrir hasta las diez de la noche, pero luego cambió porque "no hay personal". Retortillo dice que no puede confirmar el nuevo horario, puesto que es variable.