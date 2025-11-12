Trujillo se llena de canto y color con un concurso en la que participan 2.700 aves

El Mercado regional de ganados de Trujillo se convierte esta semana en punto de encuentro para los amantes de las aves con la celebración del Campeonato Ornitológico de Extremadura. En esta edición se darán cita alrededor de 250 criadores y unas 2.700 aves, que permanecerán expuestas hasta el sábado 15 de noviembre.

Canarios, ejemplares exóticos, diamantes, agapornis y periquitos son algunas de las especies que llenarán de color y cantos el recinto ferial desde la tarde de este miércoles, jornada de inauguración y apertura al público. El espacio podrá visitarse jueves y viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y el sábado, de 11.00 a 20.00 horas. La entrega de trofeos se celebrará el domingo, aunque dicha cita no estará abierta al público.

A la cita acuden criadores de distintos puntos de España, como Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Madrid o incluso Portugal, aunque la mayoría que acuden de fuera de Extremadura acuden de regiones cercanas, según explicó José Luis Bravos, del Club Ornitológico Ciudad de Trujillo y el vicepresidente de la Federación Extremeña de Aves.

Concurso

Durante la presentación, Bravo destacó que todas las aves participantes, especies domésticas y de compañía, ya han sido enjuiciadas. Los enjuiciamientos se realizaron entre el domingo y el martes, evaluando los concursos de canto, color y postura según los estándares establecidos. En el proceso participaron 22 jueces.

"A lo mejor se pueden llegar a premiar hasta 500 pájaros", señaló Bravo, quien añadió que los premios son simbólicos (medallas) y el canario es el espacio más numeroso en el certamen.

Asimismo, el presidente del club recordó que el campeonato es una exposición y concurso, no un espacio dedicado a la compra o venta de animales.

Aplazado

Inicialmente previsto del 31 de octubre al 9 de noviembre, el campeonato tuvo que aplazarse debido a una alerta sanitaria relacionado con el ganado vacuno. Por otra parte, Bravo aclaró que no existe riesgo vinculado a la gripe aviar, puesto que el evento se celebra en un espacio cerrado.

Por último, Francisco Javier Díaz, diputado delegado de Espacios Naturales Protegidos, destacó que la edición de 2025 es la segunda en la que las dos federaciones ornitológicas regionales colaboran en la organización del campeonato.