Arroyo de la Luz acogerá la clausura del VIII Ciclo de Cine y Mujeres Rurales

El sábado 15 de noviembre a las 19.30 horas el Cine Teatro Municipal proyecta la película ‘Los destellos’

Una escena de 'Los destellos', una película de Pilar Palomero.

Redacción

Arroyo de la Luz

Arroyo de la Luz será el escenario de la clausura del VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, el próximo sábado, 15 de noviembre, a las 19.30 horas en el Cine Teatro Municipal, con la proyección de la película ‘Los Destellos’, dirigida por la directora, Pilar Palomero.

Cine y Mujer Rural.

La actividad cierra una edición que ha recorrido diferentes localidades del territorio nacional con propuestas que combinan proyección cinematográfica, exposiciones y libros con coloquios para reflexionar sobre el papel de la mujer en el medio rural.

Este ciclo es una iniciativa promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Arroyo de la Luz acogerá la clausura del VIII Ciclo de Cine y Mujeres Rurales

