Arroyo de la Luz acogerá la clausura del VIII Ciclo de Cine y Mujeres Rurales

Arroyo de la Luz será el escenario de la clausura del VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, el próximo sábado, 15 de noviembre, a las 19.30 horas en el Cine Teatro Municipal, con la proyección de la película ‘Los Destellos’, dirigida por la directora, Pilar Palomero.

Cine y Mujer Rural. / EL PERIÓDICO

La actividad cierra una edición que ha recorrido diferentes localidades del territorio nacional con propuestas que combinan proyección cinematográfica, exposiciones y libros con coloquios para reflexionar sobre el papel de la mujer en el medio rural.

Este ciclo es una iniciativa promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.