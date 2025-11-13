Desarticulada una organización criminal trasnacional por robos con fuerza en centros de tratamiento de residuos: actuaron en Sierra de Fuentes

La operación DENKI25, iniciada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Zamora, se salda con el desmantelamiento de una organización criminal que robaba vehículos y cobre para su traslado a Portugal. Con este operativo queda desarticulada una organización criminal trasnacional por robos con fuerza en centros de tratamiento de residuos.

El operativo se ha llevado a cabo en colaboración con el Equipo ROCA de la localidad de Cáceres, así como miembros de la Unidad NIC de la GNR (Guardia Nacional Republicana) de Portugal.

Sierra de Fuentes

En el desarrollo de las actuaciones se han puesto a disposición judicial tres personas como supuestos autores de los delitos de robo con fuerza, cometidos en centros de tratamiento de residuos de las localidades de Toro (Zamora) y en Sierra de Fuentes (Cáceres).

Según explica el Instituto Armado, estas personas, de nacionalidad rumana, actualmente se encuentran en prisión preventiva tras su detención el pasado 24 de octubre de 2025 cuando, de madrugada, sustrajeron varios vehículos del interior de los Centros de Tratamiento de Residuos, usados a su vez para cargar el cobre existente en estas empresas y posteriormente trasladarse a Portugal.

Cobre por valor de 50.000 euros

Además del robo de los vehículos, la Benemérita indica que el valor del cobre sustraído podría superar los 50.000 euros según información proporcionada por los denunciantes.

Al tratarse de delincuentes trasnacionales que operaban entre provincias españolas y las limítrofes con Portugal, el Instituto Armado detalla que dificultaba la investigación y el seguimiento de los elementos sustraídos, así como la detención de los autores. No obstante, en colaboración con agentes policiales portugueses, fueron localizados y se recuperaron tres de los vehículos, uno de los cuales ya habrían comenzado a desguazar para convertirlo en chatarra.

En la actualidad la investigación sigue abierta a la espera del resultado de otras indagaciones y determinar la posibilidad de participación de otras personas y en otros hechos similares.

Colaboración ciudadana

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y reitera su compromiso con la lucha contra el crimen organizado transfronterizo, especialmente en delitos relacionados con el robo de metales de alto valor económico.