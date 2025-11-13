Lanzan un nuevo plan de emprendimiento en Malpartida de Cáceres para fomentar el consumo local

Malpartida de Cáceres pone en marcha una nueva edición de un plan de emprendimiento local, con el objetivo de apoyar al sector empresarial del municipio en un contexto de auge de venta online y las compras en las grandes superficies.

Según explica el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, el plan nace con dicho objetivo, pero también se centra en cubrir otros fines como la "sensibilización" de los vecinos para incentivar el consumo en establecimientos locales, ayudar en la promoción de negocios locales, generar sinergias entre los empresarios y ofrecer formación gratuita en áreas en las que se detectan carencias, como pueden ser la inteligencia artificial, facturación electrónica o publicidad en redes sociales.

El plan cuenta con un presupuesto aproximado de 12.000 euros, según indica el regidor. En él participan en su "mayoría" comercios, como mercerías o perfumerías, pero también negocios relacionados con servicios turísticos y hostelería. Además, están adheridas algunas empresas de mayor tamaño para que lideren los proyectos y para que sus experiencias se utilicen como ejemplo para el resto.

Actualmente, hay 77 empresas que forman parte del plan, lo que representa el 33 % del tejido empresarial del municipio, según el alcalde. Considerando que algunos autónomos no realizan actividad comercial, la cifra podría situarse en torno al "40-45%", añade. En esta nueva edición se han adherido unas 8 o 9 empresas, aunque se espera que se sume alguna más hasta Navidad.

Iniciativas

Entre las iniciativas programadas se encuentra el sorteo denominado 'La gran cesta del emprendimiento', que se estima que se entregue el 23 de diciembre. Las empresas participan aportando un cheque de dinero, un producto o servicio, como una cena o corte de pelo y, en función de su contribución, reciben una serie de tickets que reparten gratuitamente entre sus clientes. Se trata de una campaña de sensibilización, apoyada con cartelería y difusión en redes sociales, "para que las personas consuman en el pueblo, sobre todo, en Navidad, en la que evidentemente vienen más turistas y emigrantes", indica el regidor.

El plan contempla también ,en verano, una jornada del emprendimiento rural, en la que se instalan stands de empresas en la plaza del municipio. Además, durante el periodo estival, Aguilera recuerda que se sortearon tres cheques de 500 euros por el consumo en los establecimientos locales.

Evolución del plan

El regidor señala que no se dispone de un estudio sobre los posibles beneficios económicos del plan. Aguilera reconoce que es imposible competir contra la venta online, y que, con las nuevas comunicaciones, muchos vecinos de Malpartida terminan consumiendo en Cáceres, lo que perjudica a los empresarios locales. Por ello, apunta que valora en positivo que se mantengan.

Relevo generacional

En relación con el relevo generacional, el alcalde explica que se han puesto en contacto con una empresa especializada, cuyo proyecto consiste en ayudar a empresarios próximos a la jubilación a facilitarles la búsqueda de un relevo. El alcalde comenta que primero están detectando esas necesidades y si encuentran unas cuantas iniciativas que requieran dicha transición, "el ayuntamiento contrataría estos servicios".

Aguilera añade que la intención es que el ayuntamiento financie la iniciativa, aunque precisa que no puede confirmar que sea en su totalidad, puesto que dependerá del presupuesto final y el número de empresas participantes.