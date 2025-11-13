Mariscal se abre a derogar la norma de terrazas con PSOE y Unidas por Trujillo

El concejal trujillano, Juan Manuel Mariscal, que hace meses se desvinculó del equipo de Gobierno del Partido Popular, da un paso más en su distanciamiento político y se muestra dispuesto a apoyar, junto a PSOE y Unidas por Trujillo, la derogación de la actual normativa municipal de terrazas.

El edil sostiene que la ordenanza vigente «no se adapta a la realidad urbana ni empresarial del municipio» y que su aplicación «está generando confusión y problemas técnicos y policiales». A su juicio, el texto aprobado es «farragoso, importado de Cáceres y difícil de cumplir por los hosteleros».

Al respecto, Mariscal considera necesario «volver a una regulación sencilla y práctica» y aboga por la elaboración de una nueva ordenanza, fruto del consenso político, que cuente con la participación del sector hostelero. Así, en su propuesta incluye tanto a empresarios integrados en asociaciones como a quienes no pertenecen a ellas.

El también hostelero, recuerda que Manuela Ortega, portavoz socialista, ha reclamado en varias ocasiones la eliminación de esta normativa y subraya que los votos del PSOE, Unidas por Trujillo y el suyo propio serían suficientes parta sacar adelante la derogación. En este sentido, se muestra dispuesto a «trabajar en común» para lograr una regulación que «atienda a las particularidades patrimoniales y turísticas de Trujillo», sostiene.

Sanciones

El debate sobre la normativa de terrazas también estuvo presente en el último pleno. En él, la alcaldesa, Inés Rubio, confirmó que el Ayuntamiento ha iniciado varios expedientes sancionadores a establecimientos hosteleros, por incumplimiento de la ordenanza vigente. No obstante, explicó que estos procedimientos se encuentran en fase de alegaciones y todavía no se han impuesto sanciones firmes.

Rubio, además, señaló que muchos de esos expedientes no se abrieron de oficio, sino a raíz de denuncias cruzadas entre distintos negocios y subrayó que el consistorio está revisando cada caso de forma individual. «El objetivo no es perseguir a nadie, sino ordenar el uso del espacio público y garantizar que todos los negocios cumplan en igualdad de condiciones.

Unidas por Trujillo y PSOE pidieron que se apliquen criterios claros y uniformes, para evitar agravios entre empresarios y reclamaron diálogo con el sector.