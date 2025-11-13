Una presunta "broma" de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres

Una presunta "broma" generó alarma entre los vecinos de Arroyo de la Luz y pueblos de su entorno. Los hechos tuvieron lugar la pasada noche del sábado, 8 de noviembre, en la que supuestamente tres hombres de Garrovillas, en el interior de un vehículo, asustaron a tres chicas arroyanas de entre 12 y 13 años

La Guardia Civil confirmó a este diario que tienen conocimiento de lo sucedido y que se ha abierto una investigación al respecto para comprobar la veracidad de los hechos comunicados. Dichas diligencias continúan abiertas y los agentes han identificado tanto al vehículo utilizado como a sus ocupantes.

"Inicialmente, parece ser que lo ocurrido podría tratarse de una broma", señaló el Instituto Armado.

Los hechos según una fuente

Una mujer, residente a varios kilómetros de Arroyo de la Luz, recibió un mensaje a través de redes sociales en el que se alertaba de que tres hombres de Garrovillas, de entre 30 y 40 años, que viajaban en un coche, "habían intentado secuestrar" a tres niñas.

Según la misma fuente, al recibir la alerta, los hombres implicados se pusieron en contacto con las autoridades para comunicar que había sido una broma que quisieron gastar a las niñas.

Los chicos aseguraron que "había sido una broma y que ni mucho menos habían querido secuestrarlas. Pero, claro, las niñas no conocían a los chicos", relató la mujer.

Mensaje en redes

Según la mujer, que contactó con este diario para denunciar la situación, cuando las niñas llegaron a sus hogares, contaron lo sucedido a sus familiares, quienes difundieron la alerta a través de las redes sociales. No obstante, asegura que ahora los vecinos están más tranquilos al conocer la identidad de los supuestos autores.

Relato

La fuente indicó que el incidente ocurrió cuando los hombres, dentro de un coche, pararon y les preguntaron por dónde se salía del pueblo. La fuente cree que "llegaron a abrir las puertas del coche, bajarse y decirles: venga montad y vosotras mismas nos lo decís". No obstante, agrega que, conforme a los comentarios que circulan en el pueblo, "dicen que es mentira, que no bajaron del coche ni abrieron las puertas".

La mujer añadió que los padres de las menores van a solicitar el vídeo de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer los hechos.

Tras lo ocurrido, las niñas "echaron a correr" y al llegar a casa "muy asustadas", los padres decidieron "denunciar" a los hombres implicados, según trasladó la mujer que contactó con este diario.