El Ayuntamiento de Trujillo licita la reforma de la manzana 3 en la urbanización de las 70

El Ayuntamiento de Trujillo ha sacado a licitación las obras de renovación de los acerados y de la red de abastecimiento en la manzana número 3 de la urbanización de las 70, una intervención largamente demandada por los vecinos, que en los últimos años, habían trasladado su malestar por el deterioro de la zona y las dificultades de paso en algunos de sus tramos.

El proyecto, dotado con un presupuesto base de 48.695,20 euros (IVA incluido), actuará sobre el cuadrante comprendido entre las calles Hernán Cortés, Diego de Trujillo, Francisco de las Casas y Fray Jerónimo de Loaisa.

Según recoge el pliego municipal del expediente, los acerados presentan un desgaste evidente que compromete la accesibilidad y supone riesgo para los peatones.

El contrato se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado, lo que permitirá a cualquier empresa interesada presentar su oferta por vía telemática.

El plazo inicial de ejecución será de seis meses, aunque la reducción de tiempos se valorará de forma notable: hasta 30 puntos por acortar la obra tres meses.

También se premiará la reducción del plazo de inicio de los trabajos. En cualquier caso, la oferta económica será el criterio principal, con una ponderación de 60 puntos, atendiendo al pliego.

Actuaciones previstas

En la calle Hernán Cortés, el acerado actual, de 90 centímetros, se ampliará hasta 1,30 metros, lo que obligará a reorganizar la sección de la vía. El aparcamiento se limitará a un solo lateral y la calzada quedará en torno a tres metros. Además, el proyecto deja preparados los accesos para futuros pasos de peatones a nivel de calzada en los extremos del tramo.

La ampliación será mayor en Fray Jerónimo de Loaisa. Allí, los acerados alcanzarán los tres metros, lo que permitirá mejorar la accesibilidad y la relación con la franja de aparcamiento existente. En este tramo se habilitará una plaza adaptada a para personas con movilidad reducida.

En Diego de Trujillo, la intervención reproducirá la solución aplicada en Hernán Cortes y en Francisco de las Casas, los 90 centímetros de acerado se sustituirán manteniendo ese ancho libre de paso. El conjunto se ampliará a 1,80, con una franja adoquinada que evitará los estrechamientos causados por los árboles.