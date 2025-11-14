Somos Cáceres pide cubrir la jefatura de la Policía Local de Trujillo

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha solicitado a la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, que convoque la plaza de responsabilidad al frente de la Policía Local, mediante el sistema de promoción interna. La formación asegura que, a día de hoy, «el puesto permanece vacante y está siendo cubierto de manera accidental y provisional».

Raquel Iglesias, presidenta de Somos Cáceres, defiende que la convocatoria permitiría garantizar «un proceso transparente y ajustado a los principios de capacidad, legalidad y mérito». En este sentido, explica que la promoción interna también supondría reconocer la trayectoria profesional de los agentes que cumplen los requisitos y consolidaría la estructura interna del cuerpo policial.

En una nota de prensa, la agrupación recuerda su compromiso con «la transparencia en la gestión pública y la dignificación de los servicios municipales» y pide al gobierno local del Partido Popular que actúe «con celeridad y responsabilidad» para completar la cobertura definitiva de este puesto.