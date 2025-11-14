Impulsan una iniciativa para conectar a emprendedores rurales con inversores en Cáceres

La Diputación de Cáceres, la Cámara de Comercio de Cáceres y la Red Extremeña de Desarrollo Rural renuevan el convenio 'Diputación Impulsa' para el 2025-2026, con una inversión de 175.500 euros por parte de la institución provincial. En esta nueva edición, el acuerdo incorpora un instrumento de apoyo financiero orientado al apoyo y consolidación de empresas en el medio rural.

Durante la presentación del convenio, Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Comercio, explicó que la iniciativa, que arrancará este año en fase piloto, tiene como objetivo poner en contacto a emprendedores que necesiten financiación con inversores potenciales de capital privado. El primer paso será definir las actuaciones y, a partir de ahí, diseñar el vehículo, detalló.

Asimismo, el secretario general destacó que el objetivo de este curso es identificar a emprendedores con proyectos "viables" que sean susceptibles de financiación y conectarlo con capital privado. En este sentido, subrayó que la cámara ya dispone de una red de contactos con inversores de capital privado, por lo que ahora deben buscar emprendedores del medio rural.

No obstante, Iglesias precisó que los proyectos no necesariamente deben ser financiados por métodos tradicionales, pero sí deberán cumplir una serie de requisitos que "vamos a revisar".

Ejes del convenio

Esta iniciativa se suma a los ejes en los cuales ya se ha trabajado en 'Diputación Impulsa'. La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, detalló dichos ejes entre los que se encuentra la Agencia de Empleo; la futura Unidad de Atracción de Nuevos Pobladores, para favorecer la llegada de nuevos habitantes; la "consolidación" de un modelo de emprendimiento provincial. También, la activación del mercado de la vivienda en pueblos pequeños y programas de formación asociada al sector industrial, con los que "pretendemos que sean las empresas las que ofrezcan dicha formación adaptada a las necesidades que tiene su sector".

Gutiérrez destacó que la nueva edición del convenio se centrará en tres ejes de actuación: la atracción de talento emprendedor, el plan del relevo empresarial y el programa de cualificación profesional. Entre las que se encuentra la novedad, la creación de un instrumento de apoyo financiero orientado al apoyo y consolidación de empresas en el medio rural.

Aplicación móvil

Por otra parte, Iglesias recordó que, en la edición anterior, dentro de la línea de atraer y crear talento emprendedor, se organizaron foros y encuentros como el Startup Weekend celebrado en Guadalupe. En cuanto al relevo generacional, destacó la app Pre-Impulsa , diseñada para hacer match entre empresarios que buscan traspasar sus negocios y emprendedores dispuestos a tomar el relevo. "Más de 50 emprendedores ya se han interesado e incluso, ya hay algún negocio está en proceso de traspaso", indicó. Asimismo, comentó que se realizará una inversión en esta aplicación para mejorar sus funcionalidades y hacerla más sencilla de utilizar.

Formación

Por último, Iglesias subrayó la estrategia de conectar los negocios implantados en el territorio, conocer sus necesidades formativas y, a partir de ello, diseñar programas "que puedan paliar ese déficit de mano de obra que existe ahora mismo en determinados sectores".

El presidente de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, Francisco Javier Sánchez-Vega, señaló el papel que juega Redex en este convenio, una organización regional que agrupa a 14 grupos de desarrollo rural en la provincia de Cáceres.