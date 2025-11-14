Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navaconcejo vivió con preocupación la noche de alerta roja por la borrasca Claudia

Vecinos y hosteleros temían que se repitiera la gran inundación de diciembre del 2019

Estado actual del río Jerte en Navaconcejo tras las lluvias de la madrugada

Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Los vecinos y hosteleros ubicados más cerca del paso del río Jerte por Navaconcejo han vivido la pasada madrugada con preocupación, algunos sin poder dormir, ante la alerta roja por el paso de la borrasca Claudia.

La alerta que llegó a los móviles en plena noche les hizo recordar las grandes inundaciones que sufrieron en diciembre del año 2019, cuando el río se desbordó y entró en bares, viviendas y cocheras.

Así iba el río Jerte en Navaconcejo cuando se mandó la alerta por inundaciones

Esta vez se prepararon

Pero ya estaban preparados. Algunos hosteleros no han dudado en levantar pequeños muros de ladrillo a las puertas de sus bares, por si se repetía el desbordamiento, mientras que muchos vecinos han tapado puertas y cocheras con barreras metálicas.

No obstante, finalmente la crecida del río no fue tan grave y, pasadas las primeras horas de la noche, volvió la tranquilidad.

Galería | Así ha vivido Navaconcejo la noche de emergencia por lluvia intensa

Lo que no saben en este municipio del Valle del Jerte es si este fin de semana tendrán que estar de nuevo en alerta, aunque confían en que, con sus medidas y las que ya se tomaron en el cauce del río tras la gran inundación, no vuelvan a repetirse.

Las fuerzas de seguridad y bomberos del Sepei han estado toda la noche en la zona por si era necesario intervenir.

