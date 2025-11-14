Visibilización
Mi Vuelo ASI busca llevar su proyecto de sensibilización sobre el abuso sexual infantil a los colegios de Cáceres
La fundadora de la asociación, Isabel Muñoz Hernando, explica que sigue siendo un problema difícil de abordar debido al silencio y el tabú que lo rodean
J. M.
Un proyecto social y personal para "dar vuelo a la voz" de las víctimas de abuso sexual infantil fue la motivación principal de Isabel Muñoz Hernando, cuando dio forma a la asociación Mi Vuelo ASI.
Mi Vuelo ASI desarrolla su labor a través de charlas y talleres de sensibilización, especialmente en centros educativos con alumnado de primaria. Asimismo, la asociación ofrece acompañamiento y apoyo emocional a personas que han sufrido abusos, al tiempo que impulsa acciones para visibilizar a las víctimas y romper el tabú social que acompaña a esta forma de violencia.
Tabú
Este jueves, Muñoz, superviviente de Abuso Sexual Infantil (ASI), presentó la labor de la asociación al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Por otra parte, explicó que el abuso infantil sigue siendo un problema difícil de abordar debido al silencio y el tabú que lo rodean.
En este sentido, subrayó "la importancia de dotar a niños y niñas de herramientas para protegerse, así como de formar a la comunidad educativa y a las familias para detectar y actuar ante posibles casos".
Colegios de Cáceres
Hasta este momento, la institución provincial indicó que las acciones de Mi Vuelo ASÍ se han llevado a cabo en la provincia de Badajoz, y ahora quiere ampliar su impacto en centros educativos del territorio cacereño, con una propuesta complementaria con iniciativas específicas para trabajar la prevención y detección con padres y madres. Un proyecto que Muñoz ha presentado al presidente de la Doputación de Cáceres.
