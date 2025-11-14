Tres pueblos de Cáceres reciben camiones cisterna para garantizar el suministro de agua tras el arrastre de ceniza por las lluvias

Debido al arrastre de cenizas provocado por las lluvias, tres municipios de la provincia de Cáceres, Caminomorisco, Jerte y Casas del Monte, han recibido un camión cisterna, con una capacidad, en su mayoría, de 10.000 litros, para garantizar el abastecimiento de agua.

En el caso de Caminomorisco, el consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres envió un camión cisterna el jueves 13 de noviembre, después de que se cerrara la captación debido a la pérdida de calidad del agua a consecuencia del arrastre de cenizas causado por las lluvias. "El depósito no fue capaz de aguantar", según explicó Gustavo Pérez, gerente de MásMedio. Sin embargo, Pérez aclaró que el agua, "cualitativamente", no llegó a declararse como no potable.

Por el momento, Pérez comentó que no ha recibido nuevos reportes por el problema, entiende que la situación se está normalizando tras las lluvias de ayer y espera que, a lo largo de la tarde, puedan incorporar agua a los depósitos.

En Jerte, el problema se debe a la situación de la Garganta de los Papúos, que se encuentra "en fase de solución". "Esperamos que el equipo de filtración quede operativo a lo largo del día", trasladó el gerente del consorcio. En este municipio, el arrastre es inmediato, lo que provoca que la calidad del agua de la garganta disminuye "rápidamente", pero también que se recupera de forma similar cuando cesan las lluvias.

En cuanto a la cisterna, Pérez indicó que estas se enviaron como soporte en los casos en los que se interrumpe el suministro, en los que los depósitos permanecen cerrados; o que se prolongaran las lluvias "demasiado tiempo".

Mientras que en Casas del Monte, la decisión de enviar un camión cisterna se tomó como consecuencia debido a que la captación alternativa de municipio no disponía de un caudal suficiente. Por ello, enviaron un camión para garantizar el suministro, en caso de que se produjera una pérdida de presión o algún otro problema de abastecimiento.

Según los últimos informes de Casas del Monte, Pérez destacó que se ha ido recuperando "poco a poco". Dado que no ha recibido nuevas notificaciones, considera que no se habrán visto gravemente afectados.

Consecuencia del agua afectada por las cenizas

El gerente de MásMedio explicó que, según las analíticas realizadas por el consorcio, indican que el agua bruta afectada por las cenizas no es "cualitativamente tan mala como pensábamos". No contienen elementos "muy complejos de tratar en una planta", que requieran de tecnología "más fuerte", como las que se utilizan en ciudades.

"Una planta bien gestionada tal vez no pueda producir agua perfecta, pero sí de calidad suficiente para no tener que declararla no apta para consumo humano", puntualizó Pérez.

En el caso de las gargantas y arroyos, cuando la lluvia cesa, la calidad del agua tiende a recuperarse naturalmente, puesto que estos cuerpos de agua son aportes continuos. "Hay pequeños azudes, pero se limpian y se recuperan rápido", añadió el gerente. Este es el escenario en Jerte, Casas del Monte y Caminomorisco, que difiere de lo que ocurre en las presas, como en la de Plasencia, en la que el agua y los sólidos quedan retenidos.

Los pueblos más afectados por el arrastre de cenizas

Según el gerente, Jerte y Cabezuela del Valle son los municipios más afectados por el arrastre de cenizas. Sin embargo, precisó que Cabezuela del Valle dispone de una captación alternativa en la Garganta de los Infiernos, que no fue afectada por el fuego. Al contrario, en Villar y Oliva de Plasencia, señaló que se esperaban que fueran también de los más perjudicados, pero los "resultados están siendo bastante positivos".

Medidas preventivas

Para prevenir el arrastre de cenizas, la Junta de Extremadura aplicó la técnica de 'helimulching', que consiste en que un helicóptero deposite sobre el terreno restos vegetales (paja) sobre los montes afectados por los incendios, con el fin de evitar la erosión.

También se realizaron tres actuaciones de emergencia para captar y bombear agua desde gargantas no afectadas por el fuego, conduciendo agua hasta los depósitos de Jerte, Cabezuela del Valle y Casas del Monte. Estas actuaciones se enmarcaron en la labor del comité técnico integrado por la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Por otra parte, la Diputación de Cáceres ha proporcionado a los municipios afectados un kit de control de calidad del agua para que puedan monitorear la situación.