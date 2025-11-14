Talayuela acoge una jornada sobre integración y minorías étnicas

Talayuela acogerá este sábado 15 de noviembre unas Jornadas Vecinales sobre Integración y Minorías Étnicas de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura (Cavex). La cita se desarrollará de 11:00 a 15:00 horas en el Hotel Valles de Gredos.

Según detalla Cavex, el encuentro tiene como objetivo fomentar el diálogo, compartir experiencias y analizar los desafíos y logros en materia de convivencia intercultural en la región. En Talayuela, una localidad que definen como "un referente de diversidad en Extremadura".

Homenaje al exalcalde

Dentro de la jornada se contempla un homenaje a José Moreno Gómez, quien fuera alcalde de Talayuela durante 16 años. El ex regidor falleció el 11 de septiembre de 2025.

Moreno "fue el máximo artífice de que el pueblo de Talayuela recibiera la Medalla de Extremadura en 2004 en reconocimiento a su modelo de convivencia e integración de las diferentes culturas, un legado que continúa inspirando a la comunidad", destacan desde la confederación de asociaciones de vecinos.

Mesa redonda

Además, el acto incluirá una mesa redonda que contará con la participación de diversas entidades y expertos, "asegurando un debate enriquecedor y multidisciplinar", añaden.

En concreto se contempla que acudan la Asociación Medina Crece, Infocivitano, Víctor Pulido y Manuel Rico (expertos en extranjería del Cuerpo Nacional de Policía), Club Parabellum de Talayuela, Ecca Social y la Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño (Fapugex).