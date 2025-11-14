La cita, 15 de noviembre
Talayuela acoge una jornada sobre integración y minorías étnicas
La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura explica que el encuentro busca fomentar el diálogo, compartir experiencias, así como analizar los desafíos y logros de la convivencia intercultural en la región
J. M.
Talayuela acogerá este sábado 15 de noviembre unas Jornadas Vecinales sobre Integración y Minorías Étnicas de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura (Cavex). La cita se desarrollará de 11:00 a 15:00 horas en el Hotel Valles de Gredos.
Según detalla Cavex, el encuentro tiene como objetivo fomentar el diálogo, compartir experiencias y analizar los desafíos y logros en materia de convivencia intercultural en la región. En Talayuela, una localidad que definen como "un referente de diversidad en Extremadura".
Homenaje al exalcalde
Dentro de la jornada se contempla un homenaje a José Moreno Gómez, quien fuera alcalde de Talayuela durante 16 años. El ex regidor falleció el 11 de septiembre de 2025.
Moreno "fue el máximo artífice de que el pueblo de Talayuela recibiera la Medalla de Extremadura en 2004 en reconocimiento a su modelo de convivencia e integración de las diferentes culturas, un legado que continúa inspirando a la comunidad", destacan desde la confederación de asociaciones de vecinos.
Mesa redonda
Además, el acto incluirá una mesa redonda que contará con la participación de diversas entidades y expertos, "asegurando un debate enriquecedor y multidisciplinar", añaden.
En concreto se contempla que acudan la Asociación Medina Crece, Infocivitano, Víctor Pulido y Manuel Rico (expertos en extranjería del Cuerpo Nacional de Policía), Club Parabellum de Talayuela, Ecca Social y la Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño (Fapugex).
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Muere un varón de 72 años durante una cacería en la provincia de Cáceres, cerca de la localidad de Herguijuela
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
- El nuevo sendero imprescindible para visitar en Cáceres: une a la provincia con Ávila
- El cargo que ostentará un alcalde de Cáceres en honor al emperador Carlos V: 'Posadero Real'
- Un proyecto pionero repoblará el medio rural de Cáceres con mano de obra latinoamericana: 'Hay que abrir la mente para tener más diversidad