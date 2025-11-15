El Ayuntamiento de Trujillo activa la campaña de Black Friday para impulsar el comercio local

La concejalía de Comercio y la Gerencia de Dinamización Comercial han puesto en marcha una nueva edición de la campaña Black Friday en Trujillo, una iniciativa con la que el Ayuntamiento pretende dar un empujón a las ventas y reforzar la visibilidad de los establecimientos de proximidad en uno de los periodos de mayor consumo.

Así, según ha informado el consistorio, los comercios interesados en sumarse a esta acción podrán inscribirse de forma gratuita a través de un formulario, hasta el 23 de noviembre. La participación está abierta a cualquier negocio que forme parte del comercio local.

La pretensión de esta propuesta es clara: promocionar el tejido comercial de la ciudad, fomentar las compras en los establecimientos de cercanía y en definitiva, contribuir a dinamizar la economía local, precisamente, en un momento en el que la competencia con las grandes plataformas digitales es especialmente intensa.

El Ayuntamientos anima a los comerciantes a formar parte de esta campaña, que subraya la importancia de un consumo responsable y de proximidad.