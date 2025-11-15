Talayuela presenta en Intur su modelo de turismo activo basado en el golf y el patrimonio natural de los Pinares del Tiétar

El Ayuntamiento de Talayuela participa este año en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), en Valladolid, con una propuesta que refuerza su apuesta por un modelo turístico basado en la sostenibilidad y el contacto directo con la naturaleza.

Su presencia gira en torno a dos recursos que han adquirido un peso creciente en la identidad turística del municipio: el campo de golf de 18 hoyos diseñado por Severiano Ballesteros, único de titularidad pública en Extremadura, y el corredor ecológico de los Pinares del Tiétar, uno de los enclaves de mayor valor ambiental del norte cacereño.

Tras la experiencia acumulada en Fitur 2024 y 2025, Talayuela llega a Intur con una estrategia consolidada. El alcalde, Roberto Baños, explica que el municipio ha logrado combinar deporte y medio ambiente en una oferta coherente y reconocible, lo que le ha permitido ganar presencia en el mapa del turismo de interior. Baños considera que el golf y los pinares «representan dos formas distintas de acercarse al territorio, pero unidas por un mismo elemento: la capacidad de disfrutar la naturaleza de un modo auténtico».

Deporte, biodiversidad y patrimonio natural

El campo de golf de Talayuela constituye uno de los principales reclamos del municipio por su diseño técnico, su amplitud y su localización en un entorno de dehesa abierto a la Sierra de Gredos. A lo largo de su recorrido es habitual encontrar aves propias de los humedales del Tiétar, así como fauna asociada a la dehesa. Esa combinación de deporte y paisaje ha convertido estas instalaciones en un espacio atractivo para jugadores que buscan un entorno distinto al de los campos urbanos tradicionales.

Además, la buena accesibilidad del municipio —situado a 90 minutos de Madrid y en el acceso natural a La Vera— facilita la llegada de visitantes atraídos tanto por la práctica deportiva como por el turismo de escapadas de fin de semana. Baños destaca que este flujo «demuestra la capacidad del campo para actuar como motor turístico y como elemento dinamizador de la economía local».

El segundo pilar de la promoción de Talayuela en Intur son los Pinares del Tiétar, declarados Zona de Especial Conservación dentro de la Red Natura 2000, que acoge especies de alto valor ecológico como la cigüeña negra, diferentes rapaces, garzas reales y poblaciones en expansión de ardilla roja.

Ayuntamiento de Talayuela

Para Baños, este corredor ecológico «es uno de los mayores tesoros naturales del municipio y un espacio que contribuye a definirlo como destino vinculado a la biodiversidad y al turismo responsable».

El pinar no solo destaca por su riqueza ambiental: también cuenta con elementos históricos y culturales asociados al territorio, como los episodios relacionados con el bandolero Pedro Piñero de la Rodera, cuya historia fue representada por Goya en una serie de cuadros. Esta singular combinación de naturaleza, memoria e identidad rural añade un valor adicional a la visita.

Durante la feria, la delegación municipal presentará material informativo y mantendrá encuentros con profesionales vinculados al turismo activo, la naturaleza y el turismo deportivo. Talayuela se posiciona así como un destino accesible, situado entre el Campo Arañuelo, La Vera y la Sierra de Gredos, con recursos capaces de atraer perfiles variados de visitantes.

Baños considera que esta participación en Intur «supone un paso más en la consolidación de un modelo turístico sólido, equilibrado y respetuoso con el entorno», y defiende que Talayuela «tiene la capacidad de ofrecer experiencias distintas dentro de un mismo territorio y con un denominador común: la naturaleza como protagonista».