Un hombre herido por un accidente con un quad en Talayuela

Un hombre de 43 años ha resultado herido este domingo en un accidente en Talayuela. El suceso se ha producido en torno a las 12.30 horas cerca del campo de Golf de la localidad cacereña.

El varón ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital Campo Arañuelo.

Hasta la zona del accidente se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencia (UME) para atender al herido.