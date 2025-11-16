Un hombre resulta herido en Losar de la Vera al volcar su coche y quedar atrapado en el interior

Un hombre de 54 años ha resultado herido en un accidente de tráfico en Losar de la Vera. El suceso se ha producido este domingo sobre las 14.00 horas en el punto kilométrico 62 de la EX-203.

El vehículo ha volcado y el varón ha quedado atrapado en su interior, teniendo que ser excarcelado por los bomberos del SEPEI de Cáceres que se han desplazado hasta la zona.

La víctima ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital Campo Arañuelo.

Hasta la zona del suceso se ha desplazado también una Unidad Medicalizada de Emergencias y una patrulla de la Guardia Civil de Cáceres.